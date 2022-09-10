شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل في عدن تناقش أزمة الأمن الغذائي في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت ورشة عمل عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أزمة الأمن الغذائي في اليمن والتحديات والفرص نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة هائل سعيد أنعم، وبنك التسليف التعاوني والزراعي.

ورشة عمل في عدن تناقش أزمة الأمن الغذائي في بلادنا

استعرضت الورشة عددا من اوراق العمل شملت العوامل المؤثرة على استقرار الأمن الغذائي في ظروف الحرب والعوامل الخارجية، والمحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، وأزمة امدادات القمح العالمية جراء الصراع الروسي الاوكراني وأثرها على الأمن الغذائي في اليمن، والأمن الغذائي التحديات والحلول من وجهة نظر القطاع الخاص، ومقدمة عن كتلة الامن الغذائي والزراعة واهداف الكتلة في خطة الاستجابة الانسانية لعام ٢٠٢٢م، وانجازات شركاء كتلة الامن الغذائي والزراعة في عام ٢٠٢٢م، وأهمية انتاج التكنولوجية في تعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

الصناعة والتجارة

وفي الورشة أشار نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، إلى اهتمام القيادة السياسية بالأمن الغذائي الذي يهم بدرجة رئيسية المواطن اليمني، وذلك مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية الداعمة.. مؤكدا أن الدولة تدعم كل من يقدم حلولا جذرية تخفف من المعاناة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال الاعتماد على مخرجات مثل هذه الورش التي تقدم معالجات واقعية تسهم في إعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والأمن الغذائي وتساعد في معالجة الازمات بصورة عامة.

من جانبه أوضح رئيس الغرفة التجارية في عدن ابو بكر باعبيد، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي، إلى ضرورة خلق فرص استثمارية فاعلة تسهم في توفير مخزون غذائي يفي احتياجات اليمن في إطار اللوائح والقرارات المنظمة للتجارة ضمن أطر مشتركة بين القطاع العام والخاص.. داعيين كافة القطاعات الحكومية والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى العمل المشترك في تدارس الأوضاع الاقتصادية في اليمن ووضع المعالجات للحد من الوضع الإنساني الخطير.



وفي سياق منفصل وضع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم بمدينة سيئون، حجر الأساس لمشاريع الخزن الاستراتيجي لشركة النفط بوادي حضرموت، وتوسعة وحدة وقود الطيران ومركز التدريب والتأهيل واستراحة للموظفين.

ويشمل مشروع الخزن الاستراتيجي في مرحلته الاولى إنشاء خزانين سعة 20 ألف لتر من الوقود لمديريات الوادي والصحراء، فيما يستوعب مشروع توسعة الخزن بوحدة وقود الطيران بمطار سيئون الدولي، أكثر من 500 ألف لتر، لتلبية احتياجات حركة النشاط الجوي، اضافة إلى مشروع انشاء مركز للتدريب والتأهيل واستراحة بفرع شركة النفط بالوادي والصحراء.

وتأتي المشاريع التي حضر وضع حجر الأساس لها عضو مجلس النواب صالح العامري، ووكيل المحافظة سالم بن شرمان، في اطار خطة تطوير عمل الشركة لتأمين احتياجات المديريات من الوقود، وكذا ضمن الاهتمام بالعنصر البشري للشركة.



وفي سياق منفصل افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، ووكيل محافظة حضرموت المساعد عبدالهادي التميمي مشروع مبنى مستشفى القطن العام الجديد البالغ تكلفته مليون و517 ألف دولار.

المبنى الواقع على مساحة ألفين و275 متر مربع، يتكون من دورين وبدروم يحتوي على ستة أقسام هي الطوارئ العامة الشاملة والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ التوليدية الشاملة والعمليات والترقيد والأشعة.

كما افتتح الوزير، مشروعي اعادة تأهيل وحدة العزل العلاجي كوفيد 19 بمستشفى الحياة بالقطن، مطلعا على حجم الأعمال التي تمت لإعادة تأهيل مبنى المستشفى وكذلك حجم التجهيزات والأدوات التي تم توفيرها بمركز العزل العلاجي بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس.

إلى ذلك تفقد الوزير بحيبح سير الدراسة في فرع معهد الدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية بالقطن، مشيدا بدوره في رفد منظومة العمل الصحي بالكوادر المؤهلة ورفع كفاءة قدراتها المهنية والخدمية.