معلمو مدرسة الشعب بإب يضربون عن التدريس للمطالبة بضبط المعتدين على الوكيل "المجيدي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن معلمو مدرسة الشعب الأساسية في مدينة إب (وسط اليمن)، السبت، الإضراب عن التدريس، للمطالبة بضبط المعتدين على وكيل المدرسة.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن المعلمين في مدرسة الشعب، أضربوا عن التدريس تنديدا ًباستمرار فرار عدد من المعتدين على وكيل المدرسة "صلاح المجيدي".



وأوضحت المصادر، أن المعلمين طالبوا الجهات المعنية بإلقاء القبض على كل المعتدين على المعلم "المجيدي"، واحالتهم إلى النيابة، وإعادة الاعتبار للمعلم وللمدرسة.



والأربعاء، أقدمت عناصر مسلحة على الاعتداء بالضرب على وكيل مدرسة بمديرية المشنة "صلاح المجيدي"



وقالت مصادر محلية، إن المسلحين الموالين للحوثيين ضربوا الوكيل المجيدي بأعقاب البنادق قبل أن يقوموا بتكبيل يديه أمام الطلاب في ساحة المدرسة، وصفعه على وجهه وإهانته أمام زملائه وطلابه.



وأدنت نقابة المعلمين الحادثة، ووصفتها بـ"العدوان السافر"، الذي يكشف عن "مدى الاستهانة والاستهجان برواد نهضة الأمم، وعمود نهضتها".



ودعت النقابة "الجهات المعنية إلى سرعة ضبط الجناة، وإحالتهم إلى القضاء، وردع هذا السلوك الاجرامي الذي يوحي بحجم الكارثة التي وصل اليها حال المعلم".

