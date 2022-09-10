صنعاء.. مليشيا الحوثي تنهب مزارعي حراز كميات كبيرة من محصول البُن بذريعة "الزكاة"

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر محلية في محافظة صنعاء، عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، بنهب المزارعين كميات كبيرة من محصول البُن لهذا الموسم تحت ذريعة "الزكاة".



وأوضحت المصادر لـ"يمن شباب نت" أن المليشيا أجبرت المزارعين على دفع أضعاف ماتخرجه من زكاة كل موسم عن محصول "البُن".



وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي جمعت باسم الزكاة أطناناً من محصول البُن لهذا الموسم من منطقة صعفان بمديرية حراز، ونقلتها إلى صنعاء لبيعها.



وأضافت المصادر أن المليشيا حرمت مئات الأسر المعدمة في المنطقة من خراج الزكاة التي عادة ماكانت تذهب لهم كل موسم من قبل المزارعين، واستأثرت بها لمشرفيها الذين نقلوها للبيع في صنعاء.

