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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني واستنكر بشدة، بما تضمنته التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مستشار قائد الثورة الايرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

معمر الارياني يندد بتصريحات مستشار قائد الثورة الايرانية

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن تلك التصريحات تؤكد من جديد التدخلات السافرة التي يمارسها نظام طهران في الشأن اليمني وانتهاكه مبدأ السيادة الوطنية، واستخدامه الحوثيين أداة لتقويض الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وابتزاز المجتمع الدولي.

وأشار الارياني، إلى ان لقاء علي ولايتي بقيادات في مليشيا الحوثي الإرهابية، واقراره بتقديم ايران الدعم للحوثيين وأطماعها في باب المندب الاستراتيجي، بالتزامن مع تصعيد المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية للهدنة الاممية، ورفضها تنفيذ بنودها، يكشف الدور الايراني التخريبي في اليمن، ومسئوليتها عن تقويض جهود التهدئة.

وطالب الارياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن القيام بمسئولياتها التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية، وممارسة ضغوط حقيقية لإجبار نظام طهران على وقف تدخلاته في الشأن اليمني، وسياساته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتي تهدد الامن والسلم العالمي.



اشادت جمهورية فرنسا بالقرار الشجاع والحكيم لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتسهيل دخول ناقلات النفط إلى ميناء ‎الحديدة.

واكد السفير الفرنسي لدى بلادنا جان ماري صافا في بيان له، ان القرار يدل على أن الرئيس رشاد العليمي على قدر كبير من المسؤولية والتزامه الراسخ بالسلام، ورغبته مرة أخرى بوضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول..مشيرًا إلى ان هذه الخطوة المهمة تأتي في الوقت الذي منع فيه الحوثيون المستوردين من الالتزام بالآلية المعمول بها التي تٌدار من قبل الأمم المتحدة..منوهًا ان تلك الآلية المتبعة تتيح بدخول الناقلات بسلاسة منذ بدء الهدنة في أبريل 2022م.

وقال السفير الفرنسي "كان للعرقلة التي قام بها الحوثيون عواقب إنسانية وخيمة، حيث أدى إلى زيادة أسعار البنزين وقلة توفر المشتقات النفطية في الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك المستشفيات".

واكد السفير جان ماري، ان قرار الرئيس رشاد العليمي يتيح بمواصلة جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة موسعة..داعيًا جميع الأطراف للمشاركة في هذه العملية بحسن نية للمضي قدمًا نحو ‎السلام وتلبية تطلعات الشعب اليمني.

اقر اجتماع عقد، امس بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي، استئناف الدراسة بمدارس مديريات وادي حضرموت ابتدأ من يوم الاحد المقبل الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٢٢ م.

واكد الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، وعضو مجلس الشورى عبد الله الكثيري، وعضو لجنة التشاور والمصالحة القاضي اكرم العامري، ومدراء عموم مكاتب وزارت التربية الدكتور محمد فلهوم، والمالية عوض العيجم، والخدمة المدنية ابراهيم الهدار، وقيادات الكيانات النقابية، على استمرارية العملية التعليمية والعمل على معالجة مطالبات المعلمين مع الجهات المركزية ذات الاختصاص.

واكد المحافظ بن ماضي، على أهمية تغليب المصلحة العامة، انطلاقا من اهتمام السلطة المحلية وكافة المكونات المجتمعية بالعملية التعليمية لبناء النشئ، وكونها مرتكز اساسي للتنمية المنشودة التي يتطلع اليها أفراد المجتمع.

رحبت الولايات المتحدة الامريكية، بقرار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن في بيان صحافي " ان القرار يبرز الالتزام البالغ لفخامة الرئيس العليمي نحو السلام ورغبته لمنح اولوية قصوى لخير الشعب اليمني، ويتعاطى هذا القرار الهام مع التأخير الناتج عن منع الحوثيين للموردين من اتباع آلية جيدة تم وضعها بالتنسيق مع الامم المتحدة والتي قد سهلت الدخول السلس لسفن المشتقات النفطية منذ بداية الهدنة في ابريل الماضي"

واضاف "ان تاخير الحوثيين لدخول سفن المشتقات النفطية كانت له نتائج انسانية سلبية متمثلة برفع اسعار المشتقات النفطية وشحة توفرها في الاسواق للخدمات الاساسية العامة بما في ذلك المستشفيات".

واكد السفير ستيفن، ان قرار فخامة الرئيس العليمي يوجد مجالًا للجهود الاممية المتجددة لتمديد الهدنة وتوسيعها..داعيًا كافة الاطراف إلى الانخراط في هذه العملية بحسن نية، والتزام متجدد لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.