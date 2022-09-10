شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على خلية تابعة لميليشيات الحوثي جنوب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت القوات الجنوبية، في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن، من القبض على خلية تابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية، مكونة من 12 شخص، قامت بالعديد من الجرائم الإرهابية، وكانت تعتزم تنفيذ جرائم مماثلة، حسب ما أورده الموقع الرسمي الناطق باسم القوات الجنوبية المسلحة (درع الجنوب).

وأورد الموقع، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تفاصيل عملية القبض على الخلية الحوثية، كما نشر جانبا من التحقيقات الأولية التي أجريت مع المقبوض عليهم.

ونقل موقع "درع الجنوب" تصريحات صحفية، لقائد اللواء الثامن احتياط العميد ياسر الصوملي أشار فيها إلى أن العملية جاءت، نتيجة معلومات استخباراتيه، تمكنت على إثرها وحدة من القوات الخاصة التابعة للواء، من مداهمة وكر تلك العصابات، والقبض على أول المطلوبين من أفراد الخلية يدعى (ط.س.ع) والذي اعترف بتنفيذ كل تلك العمليات التي نفذت بطور الباحة.

وأكد الصوملي، على أن الخلية الإجرامية التي تم القبض عليها، متهمة بتنفيذ عمليات إرهابية، استهدفت قيادات اللواء الثامن احتياط، والمواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن أفراد الخلية كانوا يتواجدون في أكثر من موقع مختلف، ونجحت قوات اللواء، من مداهمة أوكار أفراد الخلية، كلا على حدة، وتمكنت من القبض عليهم.

واستعرض الصوملي، في سياق تصريحه، عددا من الجرائم التي كانت تقف خلفها الخلية الحوثية: "قامت باستهداف أركان اللواء الثامن احتياط عبر زرع عبوة ناسفة في الطقم الذي كان يستقله، إضافة للحادثة الإرهابية التي استهدفت الطقم الخاص بقائد اللواء الثامن احتياط العميد الصوملي، وأدت إلى استشهاد نجله ضيف الله و4 من المرافقين، وجرح 6 آخرين من الأفراد".

وتابع: "فضلا عن عمليات أخرى، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، من خلال استهداف موكب العميد الصوملي، مجددا، عبر زرعها عبوة ناسفة، على رصيف أحد الطرقات، تم تفجيرها أثناء مرور موكبه".

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن الخلية الإرهابية، بقيادة المدعو (س.أ.ص)، على ارتباط مباشر بقيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابية، كما تم القبض على أحد أفراد الخلية (ط.ع.س)، وبحوزته عبوة ناسفه جاهزة للتنفيذ.

وذكر إعلام القوات الجنوبية المسلحة، أن التحقيقات مع الخلية، مستمرة، فيما يجري تتبع بقية عناصر الخلية الإرهابية، المرتبطة بتنفيذ العديد من العمليات الإجرامية في المنطقة.