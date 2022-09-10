شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثي يهاجم تعز مجددا.. ورئيس الأركان يتعهد بالنصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة على قتال مليشيات الحوثي حتى استعادة الجمهورية اليمنية وكرامتها التي سلبتها المليشيات.

وقال صغير بن عزيز، في تدوينة نشرها على حسابه بتويتر: "المعركة اليوم هي معركة الجمهورية اليمنية والكرامة وليس أمامنا إلا أن نوحد صفوفنا جميعًا دون استثناء لننتصر ونعيش تحت ظل الجمهورية والحرية والعدل والمساواة".

وأضاف رئيس الأركان اليمني "لن نقبل أو نرضى أن يتحول الشعب اليمني إلى مجرد عبيد يمتهن الحوثيون كرامتهم".

وشنت ميليشيا الحوثي، الجمعة، هجومًا جديدًا على مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، رغم سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية تصدت لعملية هجومية واسعة شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في المناطق المحيطة بمعسكر الأمن المركزي والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم استمر لأكثر من ساعتين ونصف، وتكبدت خلاله الميليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأرواح، وأُجبِرت على التراجع والفرار.

ومؤخرًا، كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية عملياتها الهجومية على مدينة تعز، في انتهاك واضح ومتعمد للهدنة الأممية، وفق المركز.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية إرسال تعزيزاتها إلى جبهات تعز مستغلة الهدنة الأممية، حيث أفادت مصادر عسكرية بوصول مجاميع من المقاتلين إلى جبهات شمال وشرق مدينة تعز وعدد من الجبهات الريفية التابعة للمحافظة.