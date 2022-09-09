دعم أمريكي بـ7 ملايين دولار لمساعدة نصف مليون من النساء والفتيات في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها تلقت دعما أمريكيا بقيمة 7 ملايين دولار للمساهمة بمساعدة نحو نصف مليون من النساء والفتيات الضعيفات في اليمن.



وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، إن "التمويل المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيساهم في زيادة وصول النساء والفتيات الى خدمات الصحة الإنجابية والحماية في المناطق الأشد احتياجاً".



وأوضح البيان، أن الدعم سيسمح لصندوق الأمم المتحدة للسكان توفير خدمات الطوارئ التوليدية ورعاية الأمومة في 8 مستشفيات و 4 عيادات متنقلة، 6 مساحات آمنة خاصة بالنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية وفرص المعيشة وخدمات الإحالة لتلقي الدعم القانوني والطبي.



ولفت إلى أنه سيتم دعم خدمات الصحة العقلية من خلال مراكز متخصصة بالصحة النفسية، وتقديم الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة للعائلات التي تهرب بسبب الصراع أو الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال آلية الاستجابة السريعة التي يقودها الصندوق الأممي .



وأشار إلى احتياج 8 مليون امرأة وفتاة في سن الانجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، في الوقت الذي يستطيع فيه فقط مرفق صحي واحد من بين كل خمسة مرافق توفير خدمات الأمومة والطفولة.



وذكر البيان، أن انهيار آليات الحماية، أدى إلى افتقار ما يقدر بـ 6.5 امرأة وفتاة لخدمات الوقاية والمعالجة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.



وبين أن هذه الخدمات تتعرض لضغط شديد في أرجاء اليمن، كما أنها تغيب بشكل كامل في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها، وهناك تقريباَ 4.3 مليون نازح منذ تصاعد النزاع، يزداد وضعهم تفاقماً بسبب تداعيات الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي والتي أدت إلى نزوح 300 ألف بسبب الأمطار الكثيفة والفيضانات.



وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن نستور أوموهانجي، إن "الدعم سيمكن الصندوق من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة وضمان قدرة النساء والفتيات في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والحماية التي يحتجن إليها بشكل عاجل".



وأضاف، "لقد جاء دعم الوكالة الدولية الأمريكية للتنمية الدولية في الوقت المناسب بينما يستمر انخفاض التمويل في تقويض الخدمات المنقذة للحياة للنساء والفتيات بشكل كبير".



ويحتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان لـ 66 مليون دولار من أجل تمويل استجابته المنقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات خلال الثلاثة الأشهر القادمة في اليمن، وفق البيان.

