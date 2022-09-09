شكرا لبحثكم عن خبر أبين..أعمال سفلتة في خط زنجبار جعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد خط زنجبار جعار في محافظة أبين أعمال سفلتة واسعة بتمويل وإشراف مباشر من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وبمتابعة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. وقامت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة أعمال السفلتة للخط الرابط بين مدخل زنجبار جعار. وقال المهندس وضاح محمد عبده مدير مشروع الصيانة الروتينية للطرقات في أبين أن الجهة المنفذة تواصل اعمال السفلتة. وأضاف إستشاري المشروع أن العمل يسير بوتيرة عالية من قبل الفرق الفنية العاملة بمشروع الصيانة الروتينية للطرقات الداخلية والشريانية بالمحافظة. وأفاد أن العمل من مدخل زنجبار إلى مدينة جعار شارف على الانتهاء وفقاً للخطة الزمنية المحددة للمشروع. يذكر أن محافظة أبين تشهد أعمال صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفس إضافة إلى الصيانة الروتينية للطرقات الداخلية والشريانية بالمحافظة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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