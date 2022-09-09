اليمن.. تحليق مروحية تابعة لمليشيا الحوثي في سماء مدينة إب

حلّقت صباح اليوم الجمعة، طائرة مروحية تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سماء محافظة إب (وسط اليمن).



وأفاد سكان محليون، مشاهدتهم لطائرة مروحية تحلق في سماء المدينة دون معرفة طبيعة التحليق.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات للطائرة الحوثية وهي تُحلّق في سماء المدينة.



وقبل أسبوعين كشف متحدث عسكري في قوات الجيش اليمني، عن تحليق طيران حربي تابع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في أجواء تعز للمرة الأولى منذ بداية الحرب، كاشفاً عن وجود خبراء إيرانيين وورش صيانة طيران في مطار تعز شمال شرق المدينة.



وقال نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن طيران مقاتل من نوع "هيلوكبتر" تابع لمليشيا الحوثي الإيرانية، حلّق يوم السبت (20 أغسطس) مرتين على التوالي في أجواء مطار تعز، شرقي المدينة، في تطور خطير وتصعيد للأعمال العدائية.



وأضاف في منشور على صفحته على الفيسبوك رصده محرر "يمن شباب نت"، أن المليشيا الحوثية استغلت الهدنة الأممية واستقدمت قبل نحو شهرين من الآن "خبراء أجانب يعتقد أنهم إيرانيين وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة من التكتم الشديد والسرية التامة إلى مطار تعز الدولي وقاعدة طارق الجوية المجاورة للمطار".



وأضاف البحر أن مهمة جلب الخبراء كان "لغرض إجراء صيانة للطائرات الموجودة ولأنواع الهيل فنية وهندسية ولتطوير طائرات مسيرة واستحداث ورشة للصيانة والتطوير وتركيب معدات ورشة فنية وهندسية للصيانة للطائرات الموجودة وتطوير المسيرات".



وفي الثلاثين من الشهر الفائت، لقي طيّار حوثي برتبة لواء يُدعى (محمد محمد علي المحاقري)، مصرعه أثناء تحليقه بطائرة مروحية متهالكة في سماء العاصمة صنعاء.



