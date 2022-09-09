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ناشط إعلامي يضرب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه التعسفي في سجون "طارق صالح"

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المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ الناشط الإعلامي، عبدالله الأعجم، المحتجز منذ نحو شهر في سجون المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، إضرابًا عن الطعام احتجاجاً على استمراره احتجاجه التعسفي.
 
وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن الناشط الأعجم و8 آخرين بدأوا أمس الخميس، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازهم التعسفي في سجون تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي.
 
وكانت منظمة (

) لحقوق الإنسان قد كشفت في الثالث عشر من أغسطس الماضي، اعتقال الشؤون القانونية التابعة للمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، للناشط الأعجم، داعية إلى إطلاق سراحه بشكل فوري.
 
وحسب مصادر مطلعة فإن الأعجم، أعتقل أثناء المواجهات الأخيرة في محافظة شبوة، على خلفية منشور أدان فيه المعارك التي فجّرها المحافظ ابن الوزير، و أشاد بالمحافظ السابق محمد صالح بن عديو، الذي قال إنه رجل دولة فضل مصلحة شبوة على كل الحسابات الأنانية، رغم كل ماتعرض له من قبل دولة الإمارات.

يُذكر بأن الأعجم سبق وأن عمل ركن توجيه في اللواء الأول زرانيق التابع للمقاومة التهامية في الساحل الغربي.

منشور الإعجم:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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