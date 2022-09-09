تعز تتتعرض لهجوم حوثي واسع النطاق

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يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مواطنون بتعرض مدينة تعز لقصف واسع النطاق. وقال مواطنون:تتعرض تعز منذ ساعات الفجر الاولى لهجوم كبير من انساق جماعة الحوثي التي تنتحر على اسوار المدينة. واضافوا:عقب التصدي للهجوم قامت جماعة الحوثيين باطلاق القذائف المدفعية على الاحياء السكنية واطلاق الاسلحة المتوسطة شرق المدينة وشمالها

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