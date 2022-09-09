اعرف من هو الملك البريطانيا الجديد

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يزيد بن سلمان - شبوة - مع إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يبرز اسم نجلها تشارلز وريث عرش المملكة المتحدة الذي أصبح ملكا للبلاد. ونستعرض فيما يلي نبذة مختصرة عن حياته وأبرز المحطات التي مر بها على المستويين الخاص والعام.

ولادته ودراسته:

وُلد في 14 نوفمبر من عام 1948 في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن.

والده هو الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرة ووالدته هي الملكة إليزابيث الثانية

درس في كلية “ترينيتي” بجامعة كامبريدج وتخرج منها عام 1970

تخرج من كلية سلاح الجو الملكي في كرانويل عام 1971

زواجه

تزوج من الأميرة ديانا سبنسر في 29 يوليو من عام 1981

تزوج من الأميرة كاميلا باركر بولز في 9 إبريل عام 2005 ولا تزال زوجته حتى الآن

أنجب من الأميرة ديانا الأميرين وليام (وُلد في 21 يونيو/حزيران 1982) وهاري (وُلد في 15 سبتمبر/أيلول 1984)

معلومات أخرى عنه

أطول مدة لوريث للعرش الملكي البريطاني في التاريخ

أول وريث عرش يحصل على شهادة جامعية في التاريخ

من هواياته المفضلة لعب البولو والتزلج والصيد، والكتابة والرسم والزراعة

تسلسل زمني لأهم أحداث حياته:

6 فبراير 1952: تشارلز يصبح وريثا للعرش بعمر الثلاث سنوات بعد وفاة جده وتسلم والدته العرش

26 يوليو 1958: سُمي أميرا لويلز وتشيستر بعد أن نصبته والدته أمام البرلمان ليصبح الأمير رقم 21 لويلز والأول منذ عام 1936

11 فبراير 1970: استلم مقعده في مجلس اللوردات

سبتمبر 1971: استلم تصريح الطيران في سلاح الجو الملكي البريطاني بعد تخرجه من كرانويل

29 يوليو 1981: تزوج من الأميرة ديانا في كاتدرائية سانت بول

9 ديسمبر 1992: رئيس وزراء بريطانيا جون ماجور يعلن انفصال تشارلز عن ديانا

عام 1993: الكشف عن علاقته مع كاميلا باركر بولز بعد نشر محتوى مكالمة هاتفية بينهما تعود إلى عام 1989

29 يونيو 1994: بث وثائقي “الأمير تشارلز، الحياة الخاصة، والدور العام” والذي اعترف فيه تشارلز بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج

29 يناير 1999: أول ظهور علني له مع كاميلا بعد مشاهدتهما وهما يغادران فندق ريتز كارلتون في لندن

9 إبريل 2005: زواج تشارلز وكاميلا بحفل مدني في ويندسور

20 إبريل 2018: قادة اتحاد الكومنولث يوافقون على أن الأمير تشارلز سيخلف الملكة إليزابيث كرئيس قادم للاتحاد