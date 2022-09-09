شكرا لبحثكم عن خبر الداخلية اليمنية تقول انها استعادة قاعدي قيادي كبير هرب من سجن سيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت يوم امس وزارة الداخلية القبض على اخطر عناصر القاعدة في حضرموت. وقالت مصادر:تحقق أنجاز أمني بقيادة مدير أمن الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله بن حبيش الصيعري بالقبض على أحد المطلوبين. واضاف:والذي هرب من سجن سيئون في رمضان الماضي ضمن العشرة الأشخاص الفارين من السجن الخاص بتنظيم القاعدة.

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