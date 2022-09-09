شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على أحد أخطر عناصر القاعدة في اليمن بعد فراره من السجن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الداخلية في اليمن، في وقت متأخر من مساء الخميس، القبض على الإرهابي الخطر فهد الضمر، المنتمي لتنظيم القاعدة، في عملية بحضرموت.

وأشارت وزارة الداخلية اليمنية في بيان إلى أن قوات الأمن في وادي حضرموت، ألقت القبض على الإرهابي، فهد الضمر؛ الذي فر من سجن المنطقة العسكرية الأولى في شهر رمضان الماضي.

من جانبه أشاد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان بيقظة الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، والتي تكللت بالقبض على الإرهابي فهد الضمر، أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

وزير الداخلية أكد على مواصلة التحركات الأمنية للوصول إلى بقية العناصر الفارة من وجه العدالة، موجهًا بمكافأة أفراد النقطة الأمنية التي ألقت القبض على الإرهابي فهد الضمر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم القبض على الضمر الخميس في أحد الحواجز الأمنية، التي تم نصبت بشكل مفاجئ في وادي حضرموت.

وشهدت محافظة حضرموت في أبريل/ نيسان الماضي، فرار عشرة من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، كانوا في السجن المركزي بسيئون.

وجاءت عملية القبض على الإرهابي فهد الضمر بوادي حضرموت، في وقت شهدت فيه محافظة أبين وشبوة عمليات إرهابية تؤكد تصاعد تحركات خلايا التنظيم في المناطق الشرقية من اليمن.

ويحذر مراقبون من مخاطر تواجد قوات تتبع الاخوان المسلمين في مناطق حضرموت على أمن واستقرار محافظات الساحل الشرقي، نظرا للتماهي التام بين نشاط القاعدة والتنظيم، ومليشيات الحوثي في الجانب الآخر.