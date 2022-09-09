بعد أشهر من فرارة من السجن.. الداخلية تعلن القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية مساء الخميس، القاء القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة، بعد أشهر من فرارة من السجن في محافظة حضرموت (شرق اليمن).

ووفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية "فإن الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، " فهد الضمر" الفار من سجن المنطقة العسكرية الأولى في شهر رمضان الماضي".

وقالت الداخلية في بيان لها "انه تم القبض على الضمر اليوم في أحد الحواجز الأمنية التي تم نصبها بشكل مفاجئ في وادي حضرموت".

وأشاد وزير الداخلية ابراهيم حيدان باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت والتي تكللت في على الارهابي فهد الضمر والذي يعتبر أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الارهابي.

وأكد وزير الداخلية على "مواصلة الجهود للوصول إلى بقية العناصر الفارة من وجه العدالة".

ووجه بمكافأة أفراد النقطة الأمنية التي ألقت القبض على الارهابي "فهد الضمر".

والأربعاء الماضي، شدد قائد المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت اللواء الركن صالح محمد طيمس، على كافة القادة العسكريين بضرورة متابعة الجاهزية القتالية، ورفع درجة اليقظة الامنية والعسكرية، وأكد على ضرورة الالتزام والانضباط وعدم الانجرار وراء اي استفزازات، والاعداد لمجابهة أي تحركات لجماعة الحوثي الانقلابية ومكافحة الارهاب والتهريب.