عثمان مجلي: الهدنة لم تحقق لليمنيين وعود المجتمع الدولي للتنازل مقابل السلام

المنامة - ياسر ابراهيم - قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، الخميس، إن إدارة الهدنة بشكلها الحالي لا تخدم الشعب اليمني الصابر على ظلم مليشيات إيران الحوثي.



جاء ذلك خلال لقائه بسفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء، بحث مجلي مع أوبنهايم السبل الكفيلة بإخراج اليمن من حالة الحرب إلى آفاق السلام المنشود الذي يتطلع إليه اليمنيين، وليس ذلك الذي تسوق له مليشيا الحوثي من خلال وكلائها الذين كانوا وما زالوا سببًا في إراقة دماء اليمنيين.



وأضاف مجلي أن الهدنة لم تقدم للشعب ما كان يعرضه المجتمع الدولي للدولة من وعود للتنازل مقابل سلام دائم وشامل ينهى الأطماع الايرانية في اليمن، ويوقف تهديدها للملاحة الدولية وتوتير المنطقة وتهديد مصادر الطاقة ومصالح العالم.



وتابع،"يهمنا أن يسهم المجتمع الدولي في منع غسيل الأموال التي تقوم بها المليشيات وتهريب الأسلحة التي تضر بأمن اليمن والمنطقة والعالم والملاحة البحرية وبمنابع النفط".



وأكد أن محاولات مليشيات الحوثي للتنصل من استحقاقات الهدنة وتعطيلها لحركة السفن وآلية تدفق المشتقات النفطية التي وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، جزء من ديدن الحوثي ومغالطاته.



كما اعتبر أنها ارتداد لحالة التشبع وحصولها على كميات كبيرة من سفن المشتقات وتحويلها إلى تخزين استراتيجي، وتهيئتها لإفشال الهدنة وشن حرب على شعبنا مجددًا.



وأشار عضو المجلس الرئاسي، إلى أن المليشيات افشلت فتح طرق تعز وأعمال اللجنة العسكرية التي يشرف عليها فريق المبعوث الأممي هانس جراندبريج، وتحريكها لقوات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى حدود المناطق المحررة.



وقال مجلي "نعرف بأن الحوثي يعمل برؤية إيرانية تخريبية منذ 82، تسانده هالة إعلامية تعمل على التضخيم وتزييف الوعي، والشعارات التي يحملها الحوثي شعارات مزيفة خلصت إلى اسقاط الدولة.



وأضاف، أن "المليشيا شردت الشعب اليمني في عواصم العالم وحولت الأغلب منهم إلى نازحين في بطون الأودية وفي الصحاري والجبال، وقتلت كل من تحالف معها ونهبت حقوقهم، نحن نريد بلداً آمنا وليس بلد حوثي إرهابي".



من ناحيته اكد السفير البريطاني اهتمام بلاده بتمديد الهدنة وإنهاء أزمة المشتقات النفطية والاستفادة من الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب والدخول في مرحلة سلام تخدم المنطقة وتقطع التدخلات الخارجية في الشأن اليمني.

