شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس يوجه بتنفيذ حملة لاخلاء المباني المقتحمة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، بتنفيذ حملة لاخراج المقتحمين فوق نفق جولدمور بمديرية التواهي يوم الأحد القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع كرس لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأراضي والعقود المخالفة والمزورة، وسير العملية التعليمية في المديريات عقب رفع الإضراب وإعادة فتح المدارس الحكومية.

لملس يوجه بتنفيذ حملة لاخلاء المباني المقتحمة بعدن

وشدد لملس، خلال اجتماع ضم مدراء المديريات ومكاتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة والتحسين، على بذل مزيد من الجهود لانتظام العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للتلاميذ دون أدنى منغصات.

وشدد الاجتماع على سرعة إخلاء عمارة الرويشان تنفيذا لقرار مكتب الأشغال، باعتباره مبنى آيل للسقوط، واستكمال إجراءات حل طريق جولة القاهرة، وتنفيذ خطة لإخلاء بعض المباني المقتحمة في الشيخ عثمان وخور مكسر.

ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الاغبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن، المهندس فؤاد طاهر، أبرز المشاريع والبرامج التنموية والهادفة لبناء وتأهيل قدرات السلطات المحلية في المحافظات المحررة والتي ينفذها الصندوق ضمن سلسلة مشاريع بناء قدرات المحليات للتعافي وإعادة الاعمار في اليمن.

وأكد الوزير الاغبري في الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، وطارق درهم شرف،ضابط التمكين بالصندوق الاجتماعي، على أهمية إهتمام الصندوق الإجتماعي للتنمية في عدد من المجالات الخدمية المستدامة والتنموية الداعمة لتأهيل البنية التحتية للسلطات المحلية واقامته للعديد من البرامج والدورات التأهيلية لبناء القدرات البشرية لموظفي السلطات المحلية.

من جانبه أوضح مدير الصندوق الإجتماعي أهمية تنفيذ المشاريع التي ينفذها الصندوق في عدد من المجالات والخاصة بتعزيز قدرات المجتمع المحلي على التكيف ضمن برنامج التمكين.



بدأت اليوم، بمدينة شانغهاي، فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الصيني - العربي للإصلاح والتنمية، بمشاركة سفير اليمن لدى الصين الدكتور محمد الميتمي.

وأشاد الدكتور الميتمي في كلمته بالمنتدى، بعلاقات الصداقة التاريخية القوية والمتينة التي تربط اليمن مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وشعبها، لافتًا إلى ان المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني تشي جين بينغ تحت عنوان مبادرة التنمية العالمية التي تهدف إلى دفع برامج التنمية المستدامة التي أقرها العالم في عام 2015م، والتي تمثل خيارا رئيسيا للبلدان العربية في هذه المرحلة التاريخية.

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بعدن، في ثلاثة لقاءات منفصلة مع مدراء منظمات دولية عاملة في اليمن، مستوى تدخلاتها والصعوبات التي تواجهها والمعالجات اللازمة لإنجاحها.

حيث بحث الوزير باذيب، مع مدير منظمة نداء جنيف محمد حسن، جهود المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في تنفيذ برامج التوعية والتأهيل بمجال القانون الدولي الإنساني.

فيما تطرق وزير التخطيط، مع مدير منظمة هالو ترست في اليمن عبدالله الخصاونه، إلى إسهامات المنظمة بمجال مكافحة الألغام، والتسهيلات الممكن تقديمها من الجهات الرسمية للمنظمة من أجل مواصلة إسهاماتها للتخلص من الألغام.

كما ناقش الوزير باذيب، مع مديرة منظمة سيف ذا تشيلدرن في اليمن راما هانسراج، مستوى تنفيذ المنظمة للمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل مشاريعها التي تستهدف عددا من محافظات الجمهورية.

وخلال اللقاءات، شدد وزير التخطيط، على أهمية وضرورة التزام كافة المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية بالتنسيق مع الجهات المعنية واستيفاء إجراءات المشاريع قبل تنفيذها، مع مراعاة الأولوية للمناطق الأشد احتياجا عند تنفيذ المشاريع المختلفة.

حضر اللقاءات نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيلي الوزارة عمر عبدالعزيز، ووزيرة الشرماني، وعدد من المعنيين.