شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز ما قاله الرئيس المصري خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه لولا دعم دول الخليج بالوقود ومشتقات البترول لواجهنا أزمة ضخمة.

وأضاف السيسي في تصريحات اليوم خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أن "السعودية ودولة الإمارات والكويت حطوا أرقاما ضخمة.. كل شهر تأتي مواد بترولية وأموال بملايين الدولارت، ولولا ذلك كان بقى عندنا أزمة كبيرة... الأشقاء وقفوا وقفة كبيرة جدا طوال 18 شهرا، مشتقات البترول بتيجي دون مقابل".

أبرز ما قاله الرئيس المصري خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية



كما قال الرئيس المصري اليوم الخميس إن مخزون السلع الأساسية في مصر يكفي لستة شهور حتى لا يكون هناك ضغط على الأسواق والأسعار.

وقال السيسي، إن الحكومة تواصل العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن الحكومة ستلن عن أسعار استرشادية جيدة لبعض السلع الزراعية لتشجيع المزارعين عليها.

وأضاف أن أكثر ما يخشاه التناول غير الموضوعي لبعض الملفات، موضحا أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز للتحكم في شبكات الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن "التشكيك مستمر، ومحاولات الهدم مستمرة... لكننا مكملين في بناء الدولة المصرية الراسخة"، لافتا إلى أن هناك محاولات مغرضة للتشكيك فى المشروعات التى تنفذها الدولة.

ولفت إلى أن إنفاق 450 مليار دولار خلال أربع سنوات، كان من أجل بناء دولة مصر المستقرة الآمنة القوية، مضيفًا "إحنا هندفع تكلفة ده مع بعض"، مؤكدا أن "أي قرار يتم اتخاذه يكون بناء على دراسات ولا يتم اتخاذ قرار بصورة عشوائية".

وأشار السيسي إلى أن الدولة ستضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك، وملتزمون بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات.

وفي سياق منفصل أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن إيرادات القناة بلغت 744.8 مليون دولار في أغسطس/آب.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن قناة السويس حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم.

كما أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمويلها من إيرادات الهيئة، مطالبا وسائل الإعلام المصري بتوضيح الحقائق للمصريين لمواجهة حملات التشكيك المغرضة فيما تحققه الدولة المصرية من إنجازات.

جاء ذلك خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

من جهته أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها خلال العام الماضي، حيث إن حركة الملاحة خلال عام 2022 أعلى معدل في أعداد السفن بزيادة 16% عن العام السابق والعائد بالدولار 7 مليارات دولار بزيادة 19% عن العام السابق.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن إيرادات قناة السويس تزيد كل يوم عما قبله والسبب في ذلك هو قناة السويس الجديدة ولولا تنفيذها لتعرضت مصر لمشكلة في التصنيف، مؤكدا أن زيادة أعمال التطوير وقناة السويس الجديدة ساهمت في تحسين تصنيف القناة عالميا.

ووقعت هيئة قناة السويس المصرية في وق تسابق اتفاقية مع مجموعة إيه.بي مولر-ميرسك لزيادة معدلات عبور السفن وتشغيل رصيف حاويات جديد.

وقالت الهيئة في بيان،، إن مجموعة إيه.بي مولر-ميرسك تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد في شرق بورسعيد.



وبموجب الاتفاقية تعتزم المجموعة ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وذلك من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد بطول 1000 متر مجاور للرصيف الحالي البالغ طوله 500 متر، مع زيادة عدد الأوناش إلى 30 ونشا تعمل جميعها بالكهرباء بدلًا من الديزل في خطوة جادة لخفض انبعاثات المحطة وتحويلها إلى محطة خضراء وذلك بنهاية 2030.