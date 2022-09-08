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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم، بمدينة شانغهاي، فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الصيني - العربي للإصلاح والتنمية، بمشاركة سفير اليمن لدى الصين الدكتور محمد الميتمي.

سفير بلادنا في الصين يشارك المنتدى الصيني - العربي للإصلاح والتنمية

وأشاد الدكتور الميتمي في كلمته بالمنتدى، بعلاقات الصداقة التاريخية القوية والمتينة التي تربط اليمن مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وشعبها، لافتًا إلى ان المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني تشي جين بينغ تحت عنوان مبادرة التنمية العالمية التي تهدف إلى دفع برامج التنمية المستدامة التي أقرها العالم في عام 2015م، والتي تمثل خيارا رئيسيا للبلدان العربية في هذه المرحلة التاريخية.



وفي سياق منفصل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، الاربعاء المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، للبحث في مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية في البلاد.

وفي اللقاء اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس، والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في تحقيق السلام، والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل العيش الكريم.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالمبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس والحكومة، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة من اجل تخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، رغم تعنت المليشيات الحوثية ازاء هذه المبادرات على مدى السنوات الثمان الماضية.

واشار الرئيس إلى خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان اخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وانعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين.

واكد في هذا السياق عدم وجود اي اجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي.

واعرب فخامة الرئيس عن امله من المجتمع الدولي، بممارسة مزيد الضغوط لدفع المليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح ايران التوسعية.

كما اكد استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، من اجل تثبيت الهدنة، والزام المليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

و في اللقاء اعرب مبعوث الامم المتحدة، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل انجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لاطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ونائب المبعوث الاممي معين شريم.

جرت اليوم بعدن عملية اقتراع لانتخاب رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية المهارات وفقا للقرار الحكومي لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

عملية الاقتراع التي جرت بحضور وزير التعليم العالي والفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، اسفرت عن انتخاب عصام قاسم ممثل الغرفة التجارية برئاسة مجلس ادارة الصندوق.

وكان الوزير أكد على أهمية تطبيق القانون واللوائح التنظيمية في اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد ترشيح الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، والتي تتضمن القطاع الخاص والوزارات وممثلي من الغرف التجارية والاتحادات.

وفي سياق منفصل شاركت بلادنا في الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من ٧ وحتى ٩ سبتمبر الجاري ممثلة بوكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه.

ويناقش الاجتماع الوزاري غدًا بمشاركة وزير الشباب والرياضة نايف البكري، جهود المنظمة والأولوية القصوى لقضايا الشباب والرياضة وأهمية تفعيل مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم.

