شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق.. الفرق الفنية تبدأ أعمال سفلتة الحفائر المتضررة بخورمكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية أعمال سفلتة الحفائر المتضررة في شوارع مديرية خورمكسر بتمويل وإشراف مباشر من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وجاء ذلك بمتابعة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت الجهة المنفذة أعمال صيانة الحفائر المتضررة بدءاً من جولة ريجيل إلى جولة أمن عدن وأمام ساحة العروض. وقال المهندس عبدالله عبدالسلام استشاري مشروع ترميم الحفائر المتضررة أن العمل جرى وفقاً للخطة المعدة في المشروع. وبين استشاري المشروع أن المؤسسة العامة للطرق والجسور كجهة منفذة للمشروع باشرت أعمال السفلتة عقب صيانة الحفائر المتضررة. وأشار أن العمل يأتي عقب صيانة الحفائر المتضررة في شوارع مديريات الشيخ عثمان ودار سعد وصيرة. الجدير بالذكر أن العاصمة عدن تشهد أعمال صيانة واسعة للطرقات بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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