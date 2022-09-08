تعز.. مليشيا الحوثي تواصل مهاجمة مواقع الجيش اليمني في الجبهات الشرقية والغربية

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خروقاتها للُهدنة الأممية ومهاجمة مواقع قوات الجيش الوطني، في جبهات محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له، الخميس، إن مليشيا الحوثي الإرهابية واصلت مهاجمة قوات الجيش في الجبهات الشرقية والغربية لمحافظة تعز.



وأوضح أن المليشيات هاجمت تلك المواقع بمختلف أنواع الأسلحة وعمليات القنص وصاحب ذلك تحليق للطيران المُسيّر.



وأكد البيان أن قوات الجيش رصدت 21 خرقاً للهدنة في الجبهتين الغربية والشرقية، خلال الساعات الماضية.



وفي وقت متأخر من الليلة الماضية قال الجيش الوطني، إن مليشيا الإرهاب الحوثية استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة مواقع الجيش الوطني في جبهة الكريفات، شرق المدينة.



ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، تكثف مليشيا الحوثي الإرهابية خروقاتها العسكرية للهدنة الأممية بمهاجمة مواقع قوات الجيش واستهداف الأحياء الآهلة بالسكان بقذائف المدفعية والطيران المُسيّر.

