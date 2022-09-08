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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، بمدينة المكلا، العمل بالمستشفى العسكري التابع للمنطقة العسكرية الثانية.

تدشين العمل بالمستشفى العسكري بالمكلا ووضع حجر الأساس لتوسعة المركز الصحي ببروم

وأعلن الوزير والمحافظ، ومعهما قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز قحطان التميمي، تدشين العمل بقسم الطوارئ والعيادات كمرحلة أولى، في سياق التجهيز لتشغيل المستشفى بشكل عام.

واطلع وزير الصحة ومحافظ حضرموت، على مكونات المستشفى الذي يستوعب 50 سريرًا قابل للزيادة عقب تجهيز الدور الثالث، وطافا بأقسام المستشفى..مشيدين بجاهزية المنشأة..مطلعين على حاجتها للأجهزة والمعدات والكادر التخصصي النوعي.

ووجه وزير الصحة بتوفير أجهزة أشعة للمستشفى لاستقبال المرضى بقسم الطوارئ والعيادات.

إلى ذلك وضع وزير الصحة ومحافظ حضرموت، حجر الأساس لتوسعة وتجهيز قسم الطوارئ التوليدية وغرفة العمليات بالمركز الصحي بمدينة بروم، مديرية بروم ميفع، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

عقد بديون مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اللقاء المشترك بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية وممثلي القطاع التجاري في عدن، تحت شعار "معا لتعزيز العمل المشترك بين الجمارك والقطاع التجاري في مجالات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي".

وأقيم اللقاء بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس الغرفة التجارية في عدن أبوبكر باعبيد، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس المهندس حديد الماس، ومدراء عموم الجمارك وممثلي القطاع التجاري والمخلصين الجمركيين في عدن.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من المحاور الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع التجاري والتخليص الجمركي، أبرزها أهمية نظام المشغل الاقتصادي وأهدافه وفوائده وكيفية الانضمام إليه، واستعراض التحديث الجمركي في مجال القيمة خلال العام الجاري 2022 وتوحيد القيمة في جميع المنافذ الجمركية، وأهمية التخليص الجمركي وإجراءات التحديث فيه، وذلك ضمن سياسات وتوجهات الدولة ممثلة بوزارة المالية والمصالح التابعة لها.

وأشاد نائب وزير الصناعة والتجارة الوالي، بجهود وأدوار مصلحة الجمارك في تطوير العمل الجمركي وتعزيز الإيرادات، وتعاونها وتقديمها التسهيلات اللازمة للجهات الرسمية والخاصة المتعاملة مع الجمارك..مؤكدا أن مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات تعدان من الشركاء الرئيسيين مع وزارة الصناعة والتجارة للمساهمة في الارتقاء بواقع النشاط التجاري وحلحلة أي إشكاليات تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة له.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك القباطي، أهمية اللقاء في تعزيز أوجه التعاون بين الجمارك وشركاؤها في القطاع التجاري وتقديم كافة التسهيلات للمستوردين.. مشددًا على أن التخليص الجمركي يعد من أهم أضلاع العملية التجارية.. مستعرضًا جهود وخطوات وتوجهات رئاسة مصلحة الجمارك لتعزيز الإيرادات الجمركية والتي شملت افتتاح جمارك ميناء الزيت في عدن، وقريبا افتتاح جمرك مطار عدن الدولي، إضافة إلى تحديث البنية التحتية لجمارك محافظة عدن والمنطقة الحرة.

بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية في عدن باعبيد، حرص قطاع رجال المال والأعمال والمستثمرين على مساندة الجهود الرسمية التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك والمصالح والجهات الحكومية ذات الصلة من أجل تعزيز وتحسين النشاط الجمركي والتجاري.

كما أثرى المشاركون، اللقاء بعدد من المداخلات والمقترحات، وتم الخروج بتوصيات هامة تهدف في مجملها إلى تعزيز التنسيق بين الجمارك والغرفة التجارية والقطاع التجاري.

إستعرضت لجنة إعداد الخطة والموازنة بمديريات الوادي والصحراء في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، مؤشرات القطاعات الإيرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرنامج الاستثماري للعام المقبل 2023م.

وناقشت اللجنة المؤشرات الأولية لإعداد الخطة والموازنة السنوية والبرنامج الاستثماري للعام 2023م، بموجب الخطط والموازنات المقترحة من المكاتب التنفيذية حسب الفترة الزمنية القانونية لذلك.

وأكد الوكيل المساعد هشام السعيدي، على أن تكون الاتجاهات العامة لخطة وموازنة العام القادم مستوعبة لإحتياجات الجهاز التنفيذي الحكومي من القوى البشرية، ومراعاة عملية التقاعد وازدياد حالات التعاقد وإمكانية تثبيت المتعاقدين في وظائف دائمة عند اعتمادها من قبل الوزارة.