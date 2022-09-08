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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت ادارة الجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة، دورة تدريب المدربين في برنامج مكافحة العدوى، بدعم منظمة الصحة العالمية.

اختتام دورة تدريب المدربين في مكافحة العدوى بعدن

وحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، المشاركين على عكس مفاهيم الدورة على صعيد الواقع العملي ونقل هذه المهارات إلى أكبر عدد من زملاءهم في المرافق الصحية المختلفة بهدف زيادة المعرفة بالطرق السلمية لمكافحة العدوى.

وفي سياق منفصل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، الاربعاء المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، للبحث في مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية في البلاد.

وفي اللقاء اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس، والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في تحقيق السلام، والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل العيش الكريم.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالمبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس والحكومة، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة من اجل تخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، رغم تعنت المليشيات الحوثية ازاء هذه المبادرات على مدى السنوات الثمان الماضية.

واشار فخامة الرئيس إلى خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان اخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وانعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين.

واكد في هذا السياق عدم وجود اي اجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي.

واعرب فخامة الرئيس عن امله من المجتمع الدولي، بممارسة مزيد الضغوط لدفع المليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح ايران التوسعية.

كما اكد استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، من اجل تثبيت الهدنة، والزام المليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

و في اللقاء اعرب مبعوث الامم المتحدة، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل انجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لاطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ونائب المبعوث الاممي معين شريم.

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أكثر من 167 خرقًا للهدنة الأممية يومي الاثنين والثلاثاء (5- 6 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

وأوضح المركز الاعلامي للقوات المسلحة في تقرير له، ان الخروقات توزّعت بين 42 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و30 خرقًا في جبهات القتال بمحور تعز، و27 خرقًا غرب محافظة حجة، و20 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و7 خروقات شرق وشمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وأربعة خروقات في محور الضالع، وأربعة خروقات شمال محافظة صعدة.

وفي أوقات متفرقة، أحبطت قوات الجيش أكثر من ثلاث محاولات تسلل منها محاولتي تسلل أحبطها أبطال الجيش غرب مارب، ومحاولة ثالثة في جبهة مريس بمحور الضالع، فيما تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية وقذائف (الآر بي جي) وبالعيارات والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 3 من أبطال الجيش وجرح 7 آخرين، إضافة إلى نشاط المليشيا الحوثية في حشد التعزيزات وأعمال حفر الخنادق وبناء التحصينات، وكذا نشر الطائرات الاستطلاعية المسيّرة في مختلف الجبهات.