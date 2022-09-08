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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى السيدة ليز تراس بمناسبة اختيارها رئيسةً للحكومة البريطانية الصديقة، عقب فوزها برئاسة حزب المحافظين.

رئيس الوزراء يهنئ ليز تراس لاختيارها رئيسة للحكومة البريطانية

وأعرب رئيس الوزراء في البرقية، عن خالص تهانيه لرئيسة الحكومة البريطانية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها الجديدة، ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والنماء للمملكة المتحدة وشعبها الصديق.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية التي تجمع اليمن والمملكة المتحدة وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها.. منوها بالموقف البريطاني لليمن وشعبها وحكومته الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى السيدة ليز تراس بمناسبة تعيينها رئيسا للوزراء بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، عن خالص تهانيه للسيدة تراس، وتمنياته لدولتها كل التوفيق في مهامها الجديدة، وللشعب البريطاني الصديق مزيدا من الازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين التطور والنماء في مختلف المجالات.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، اليوم الاربعاء المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، للبحث في مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية في البلاد.

وفي اللقاء اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس، والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في تحقيق السلام، والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل العيش الكريم.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالمبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس والحكومة، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة من اجل تخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، رغم تعنت المليشيات الحوثية ازاء هذه المبادرات على مدى السنوات الثمان الماضية.

واشار فخامة الرئيس إلى خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان اخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وانعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين.

واكد في هذا السياق عدم وجود اي اجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي.

واعرب فخامة الرئيس عن امله من المجتمع الدولي، بممارسة مزيد الضغوط لدفع المليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح ايران التوسعية.

كما اكد استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، من اجل تثبيت الهدنة، والزام المليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

و في اللقاء اعرب مبعوث الامم المتحدة، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل انجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لاطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ونائب المبعوث الاممي معين شريم.

حقق الطالب اليمني ناصر سمير العاصي، المركز الأول في الدوري العالمي للرياضيات الذهنية بجمهورية مصر العربية، إضافة إلى تحقيق أربعة طلاب آخرين المركز الرابع عالميا.

واوضح مدير أكاديمية الموهوبين بسيئون سعيد باحارثة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طلاب من مدارس اسبيل الأهلية بمدينة تعز ومدارس سما عدن الأهلية النموذجية مثلو بلادنا في البطولة التي تميزت بتنافس الأبطال من مختلف دول العالم في مهارات استخدام العداد الصيني والخيال.