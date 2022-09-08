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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد بديون مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اللقاء المشترك بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية وممثلي القطاع التجاري في عدن، تحت شعار "معا لتعزيز العمل المشترك بين الجمارك والقطاع التجاري في مجالات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي".

لقاء مشترك في عدن لتعزيز التنسيق بين الجمارك والغرفة التجارية والقطاع التجاري

وأقيم اللقاء بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس الغرفة التجارية في عدن أبوبكر باعبيد، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس المهندس حديد الماس، ومدراء عموم الجمارك وممثلي القطاع التجاري والمخلصين الجمركيين في عدن.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من المحاور الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع التجاري والتخليص الجمركي، أبرزها أهمية نظام المشغل الاقتصادي وأهدافه وفوائده وكيفية الانضمام إليه، واستعراض التحديث الجمركي في مجال القيمة خلال العام الجاري 2022 وتوحيد القيمة في جميع المنافذ الجمركية، وأهمية التخليص الجمركي وإجراءات التحديث فيه، وذلك ضمن سياسات وتوجهات الدولة ممثلة بوزارة المالية والمصالح التابعة لها.

وأشاد نائب وزير الصناعة والتجارة الوالي، بجهود وأدوار مصلحة الجمارك في تطوير العمل الجمركي وتعزيز الإيرادات، وتعاونها وتقديمها التسهيلات اللازمة للجهات الرسمية والخاصة المتعاملة مع الجمارك..مؤكدا أن مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات تعدان من الشركاء الرئيسيين مع وزارة الصناعة والتجارة للمساهمة في الارتقاء بواقع النشاط التجاري وحلحلة أي إشكاليات تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة له.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك القباطي، أهمية اللقاء في تعزيز أوجه التعاون بين الجمارك وشركاؤها في القطاع التجاري وتقديم كافة التسهيلات للمستوردين.. مشددًا على أن التخليص الجمركي يعد من أهم أضلاع العملية التجارية.. مستعرضًا جهود وخطوات وتوجهات رئاسة مصلحة الجمارك لتعزيز الإيرادات الجمركية والتي شملت افتتاح جمارك ميناء الزيت في عدن، وقريبا افتتاح جمرك مطار عدن الدولي، إضافة إلى تحديث البنية التحتية لجمارك محافظة عدن والمنطقة الحرة.

بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية في عدن باعبيد، حرص قطاع رجال المال والأعمال والمستثمرين على مساندة الجهود الرسمية التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك والمصالح والجهات الحكومية ذات الصلة من أجل تعزيز وتحسين النشاط الجمركي والتجاري.

كما أثرى المشاركون، اللقاء بعدد من المداخلات والمقترحات، وتم الخروج بتوصيات هامة تهدف في مجملها إلى تعزيز التنسيق بين الجمارك والغرفة التجارية والقطاع التجاري.

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، بمدينة المكلا، العمل بالمستشفى العسكري التابع للمنطقة العسكرية الثانية.

وأعلن الوزير والمحافظ، ومعهما قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز قحطان التميمي، تدشين العمل بقسم الطوارئ والعيادات كمرحلة أولى، في سياق التجهيز لتشغيل المستشفى بشكل عام.

واطلع وزير الصحة ومحافظ حضرموت، على مكونات المستشفى الذي يستوعب 50 سريرًا قابل للزيادة عقب تجهيز الدور الثالث، وطافا بأقسام المستشفى..مشيدين بجاهزية المنشأة..مطلعين على حاجتها للأجهزة والمعدات والكادر التخصصي النوعي.

ووجه وزير الصحة بتوفير أجهزة أشعة للمستشفى لاستقبال المرضى بقسم الطوارئ والعيادات.

إلى ذلك وضع وزير الصحة ومحافظ حضرموت، حجر الأساس لتوسعة وتجهيز قسم الطوارئ التوليدية وغرفة العمليات بالمركز الصحي بمدينة بروم، مديرية بروم ميفع، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زوريلا، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ومستوى التدخلات الإنسانية والتنموية في اليمن.

وركز اللقاء الذي ضم نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيلي وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، وقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، وعدد من المعنيين، على عدد من القضايا الرئيسية وبمقدمتها خطط الاستجابة الإنسانية والتنمية في اليمن، والجهود الدولية لصيانة خزان النفط العائم صافر.

وأكد اللقاء، على أهمية تعزيز وتوسيع خطط وبرامج عمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية، لمساندة جهود الحكومة بمواجهة التحديات القائمة في مختلف المجالات وتخفيف معاناة المواطنين.

وأكد الوزير باذيب، أن المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن شركاء رئيسيين للحكومة بمواجهة التحديات وتخفيف حِدة المعاناة الإنسانية.. مشددًا على أهمية تواصل وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات بخصوص تنفيذ مشاريعها في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.

ونوه بأهمية حزمة التمويلات الخارجية خصوصًا التي أعلنها الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودهم المتواصلة لدعم اليمن واليمنيين بمختلف المراحل.. مشيدًا بالمواقف والدعم الإقليمي والدولي للبلاد.