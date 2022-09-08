نقابة المعلمين بتعز تكشف عن اقتراب صرف العلاوات السنوية لأكثر من 42 ألف معلم وتربوي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت نقابة المعلمين في تعز، عن قرب صرف علاوات ست سنوات للمعلمين، في الوقت الذي يتم استكمال بيانات بقية الموظفين الذين لم يضافوا في الكشوفات المعتمدة بصرف تلك العلاوات.



وقال الأمين العام لنقابة المعلمين عبد الرحمن المقطري "بأن هناك تعزيز مالي وإضافة مستمرة لأكثر من 42 ألف معلما وتربوياً والتي هي عبارة عن علاوة سنوية، خلال ست سنوات من 2014 إلى 2020".



وأضاف في تصريح، لـ"يمن شباب نت"، "أن بقية المعلمين والتربويين الذين لم تشملهم العلاوات وليس لديهم أرقاما وظيفية أو وطنية تتابع لهم النقابة وبالتعاون مع مكتبي التربية والخدمة المدنية من أجل أن يستكملوا المطلوب منهم ليتم إصدار فتوى لهم ومن ثم التعزيز المالي".



وأشار: "بأن العمل جار من أجل أن يحصل المؤجلين على حقهم في العلاوات السنوية مستمرا وكل من لديهم بيانات ناقصة، وهناك نحو 206 ليس لديهم أرقاما وظيفية، و417 ليس لديهم أرقاما وطنية، هناك 808 غير مستحقين وهم الذين توفوا أو انتهت فترة خدمتهم الخ قبل 2014".



وأوضح المقطري "بأن التعزيز المالي والإضافة المستمرة للعلاوات السنوية يأتي بعدها مباشرة إشعار البنك المركزي اليمني ومن ثم تصرف العلاوات السنوية لكافة المعلمين المستحقين والذين استكملت بياناتهم".



والأحد الماضي 28 أغسطس الماضي، أعلنت نقابة المعلمين في تعز، تعليق الإضراب بعد أيام من إعلانها بدء إضراب شامل للمطالبة، ببعد أن توصلت لاتفاق مع السلطة المحلية على تشكيل لجنة لمتابعة حقوق المعلمين والتربويين.



وقالت النقابة في بيان "أن محافظ البنك المركزي في عدن وعد بصرف العلاوات السنوية للمعلمين في شهر أكتوبر القادم"، وشدد على ضرورة التحرك الجاد من قبل جميع المسؤولين من أجل صرف العلاوات السنوية وإنجاز إجراءات بقية الحقوق والعاجلة.



وكان المعلمون في تعز رفعوا الشارات الحمراء وأعلنوا الاضراب الجزئي عن العمل للحصتين الاخيرتين ليومي الأربعاء والخميس والتوقف عن العمل الساعة الاخيرة من الدوام لموظفي التربية والتعليم، في منتصف أغسطس الماضي.