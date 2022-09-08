شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال لقائه غروندبرغ.. الرئاسي اليمني يطالب بالضغط على الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي حرصه على تفويت فرصة مليشيات الحوثي لابتزاز المجتمع الدولي.

وطالب العليمي، خلال لقائه بالمبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، للبحث في مستجدات جهود السلام، المجتمع الدولي، بممارسة مزيد من الضغوط لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التوسعية.

وأكد العليمي خلال اللقاء التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخاصة القرار 2216.

وأشار إلى المبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس الرئاسي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، رغم تعنت مليشيات الحوثي إزاء هذه المبادرات على مدار 8 أعوام مضت.

وعدد العليمي الخروقات الحوثية للهدنة الجارية، ودأب المليشيات على اختلاق الذرائع، التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على عدم وجود أي إجراءات من جانب الحكومة اليمنية لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، مؤكدا حرصه على تفويت فرصة المليشيات الحوثية الانقلابية لابتزاز المجتمع الدولي.

وأعرب العليمي عن دعم المجلس الرئاسي لجهود المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، من أجل تثبيت الهدنة، وإلزام الحوثي بتنفيذ تعهداته المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإنجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

وعلى صعيد متصل، وثق الجيش اليمني أكثر من 167 خرقًا للهدنة الأممية يومي أمس وأول أمس ارتكبها الانقلابيون الذين تدعمهم إيران في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأعلن الجيش اليمني في بيان، إحباط 3 هجمات برية لمليشيات الحوثي عبر محاولات التسلل على جبهتين في مأرب وغربي الضالع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين خلال المعارك الطاحنة.

وبحسب الحكومة اليمنية، فإن خروقات مليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 1100 مدني وعسكري منذ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وتسري في اليمن هدنة إنسانية استوفت الحكومة المعترف بها والتحالف العربي تنفيذ بنودها، بما فيه قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، فيما تتنصل مليشيات الحوثي من تنفيذ تعهداتها وتواصل خروقاتها المستمرة.