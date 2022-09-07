الرابعة خلال أسبوع.. انتحار طفل بظروف غامضة بمدينة "إب"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم طفل في ربيعه الـ 12 على الانتحار، اليوم الأربعاء، في محافظة إب، وسط اليمن، في حادثة هي الرابعة خلال أسبوع.

وقال ناشطون على مواقع التواصل، إن طفلا في الثانية عشر من العمر، أقدم على الإنتحار في منطقة "صهبان" بمديرية ريف إب.

وأوضح ناشطون، أن الطفل أطلق الرصاص على نفسه، في الوقت الذي قام بوضع هاتف لتوثيق الحادثة.

وخلال أقل من أسبوع شهدت محافظة إب تسجيل، أربع حالات إنتحار بينهن فتاة وإمرأة في مديريات العدين وحبيش وذي السفال، وريف إب.



وتصدّرت محافظة إب، جرائم القتل الأسرية، وانتشار حوادث القتل والانتحار، خلال السنوات الماضية بشكل لافت.