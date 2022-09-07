بالتزامن مع اجتماع للمشايخ.. اشتباكات بين مليشيات الحوثي وقبليين في "بني مطر" غربي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات جديدة وصفت بالمحدودة بالأسلحة الخفيفة بين مسلحين قبليين، وعناصر مليشيا الحوثي في بني مطر غربي محافظة صنعاء شمالي اليمن.



وقال مصدر محلي خاص لـ"يمن شباب نت"، إن الاشتباكات اندلعت عصر اليوم الأربعاء، أثناء اجتماع قبلي كبير لمشايخ بني مطر الذين اجتمعوا لحماية أراض يحاول القيادي في مليشيات الحوثي أبو حيدر جحاف السيطرة عليها.



وأقر الاجتماع القبلي ضرورة انسحاب أطقم مليشيات الحوثي المسلحة من الأرض، وفق المصدر.



كما أقر حماية الملكية الخاصة للمواطنين في الأرض، وتحويل ما بقي منها لصالح مشاريع المديرية تحت إشراف السلطة المحلية.



وذكر المصدر أن مليشيات الحوثي رفضت الانسحاب من المنطقة، وعززت اطقمها مساء اليوم، وتمركزت 4 أطقم حوثية عند مصنع الشميري لمنع السكان من دخول الأرض.



وأمس الثلاثاء اشتبكت مجاميع قبلية مع أطقم القيادي الحوثي ابو حيدر جحاف دون مزيد من المعلومات عن قتلى أو جرحى.

وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران شرعت في تسوير أراضِ تقدر بأكثر من ألف لبنة تتبع مواطنين من أبناء مخلاف البروية وعدد من القرى في مركز مديرية بني مطر.

