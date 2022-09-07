صنعاء.. مليشيا الحوثي تحاكم قاتلي القاضي حمران دون علم أولياء الدم وفريقهم القانوني

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت المحكمة الجزائية التابعة للحوثي في صنعاء، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف وتصفية القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا في صنعاء.



وقالت وكالة سبأ الحوثية، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة (غير شرعية) طالبت القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة".



وقال المحامي وضاح قطيش عضو فريق محاميي أولياء الدم، إنهم لم يعلموا بمشروع المحكمة الجزائية في محاكمة المتهمين، لافتا إلى المحكمة قررت إعلانهم للحضور ليوم السبت المقبل.



وأضاف قطيش في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك"، أن فريق المحامين عن أولياء الدم لم يُمنح صورة من ملف القضية حتى اليوم.



ويرى مراقبون، أن إجراءات المحاكمة التي تجري في ظروف تحيطها السرية هدفها التغطية على قيادات عليا في مليشيات الحوثي متورطة بجريمة إعدام القاضي محمد حمران، من خلال تقديم كباش فداء.



والأسبوع الماضي، خطف مسلحون القاضي حمران وأعدموه باثني عشر رصاصة في رأسه يوم الأربعاء بعد تعذيبه، وجاءت العملية بعد أسابيع من حملة تحريض حوثية ضد القضاة قادها محمد علي الحوثي وقناة الهوية.

وأعلن نادي القضاة إضرابا شاملا منذ السبت الماضي حتى تحقيق العدالة، وإقالة مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيا الحوثية، وحماية القضاة وصرف مرتباتهم.

