عدن.. سائقو ناقلات النفط يطالبون برفع نقاط الجباية ويهددون بالإضراب الشامل

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب سائقو شاحنات النفط، الأربعاء، وزارة النقل اليمنية برفع نقاط الجبايات المتواجد في محافظة عدن الخاضعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا جنوبي البلاد.



جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد سائقي شاحنات النقط في محافظات عدن لحج أبين الضالع ووصل "يمن شباب نت" نسخة منه.



وشكا الاتحاد في بيانه، تعرض شاحنات نقل النفط لجبايات من قبل النقاط الأمنية لتابعة لميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا المسيطرة على عدن.



وأشار إلى إنه عقد لقاءات متواصلة مع مدير عام مديرية البريقة ومدير مكتب النقل بالمديرية بهدف منع تحصيل رسوم تحميل الكوشن السفري من داخل عدن كونه مختص بتحميل الحمول الخارجي.



وطالب وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل السنوي بمحافظة عدن برفع نقاط تحصيل النقل السفري من داخل مديريات المحافظة، وبالتحديد في نقطة العلم ونقطة الرباط ونقطة رامي عمران، وفق البيان.



وهدد الاتحاد بإعلان الإضراب الشامل في حال لم يتم الاستجابة لمطلبه برفع النقاط قبل يوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري، محملا هيئة النقل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور.



يشار إلى أن مليشيات المجلس الانتقالي تجنى أموالا طائلة من الجبايات التي تفرضها على الناقلات التجارية التي تخرج من موانئ عدن إلى المحافظات الأخرى.



