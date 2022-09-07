العليمي: مليشيات الحوثي تمنع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأربعاء، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تمنع سفن الوقود من الوصول الى موانئ الحديدة، غربي البلاد.



جاء ذلك خلال استقبال العليمي، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، للبحث في مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية في البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وذكر العليمي خلال اللقاء بالمبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس والحكومة، وتحالف دعم الشرعية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، رغم تعنت المليشيات الحوثية إزاء هذه المبادرات على مدى السنوات الثمان الماضية.



وأشار إلى خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وانعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين.



وأكد العليمي "عدم وجود أي إجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي".



وأعرب رئيس مجلس القيادة، عن أمله من المجتمع الدولي، بممارسة مزيد الضغوط لدفع المليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التوسعية.



كما أكد التزام المجلس، والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث، مشيدا بالموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في تحقيق السلام، والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل العيش الكريم.



كما أكد استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص من أجل تثبيت الهدنة، والزام المليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.



و في اللقاء أعرب غروندبرغ، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل انجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

وقبل أيام طرأت أزمة وقود في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران بشكل مفاجئ، مع توفرها بالسوق السوداء. وعقب ذلك اتهمت المليشيا؛ الحكومة بوضع عراقيل أمام دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.

لكن الحكومة قالت، إن "المليشيات الحوثية تجبر منذ ١٠ أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022".



وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، الأحد الماضي إلى أن ذلك "يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود"، محذرة من خطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها.



وأوضح البيان أن "المليشيا تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء".



وأكد أن الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، إلي السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها.

