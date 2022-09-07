إب.. ميليشيات الحوثي تعتدي بالضرب على تربوي داخل مدرسة في مديرية المشنة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الأربعاء، على الاعتداء على وكيل مدرسة بمحافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثي اقتحمت، صباح اليوم، مدرسة الشعب بمديرية الشمنة واعتدت على وكيل المدرسة صلاح المجيدي".



وأضافت أن المسلحين الحوثيين قاموا بضرب الوكيل المجيدي بأعقاب البنادق قبل أن يقوموا بتكتيف يديه أمام الطلاب في ساحة المدرسة.



وأوضحت المصادر، أن أحد الطلاب قام بلطم وكيل المدرسة في وجه أثناء طابور الصباح بمساعدة مسلحي الحوثي دون أي ردة فعل من قبل إدارة المدرسة تجاه هذه الإهانة التي تعرض لها المجيدي.





يأتي ذلك في إطار حملة منظمة تنفذها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف قطاع التعليم مقابل فرض أجندتها الطائفية في المناطق الخاضعة لها.

