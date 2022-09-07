شكرا لبحثكم عن خبر الظلم في إب من طراز جديد:طفل يلطم مدرسه بحماية مسلحين وسط المدرسة وأمام المعلمين والتلاميذ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصلت مع الاستاذ صلاح المجيدي الاستاذ الذي تم الاعتداء عليه داخل المدرسة كما ذكرنا في المنشور السابق للتأكد من الحادثة وأسبابها

فجاوبني الاستاذ بصوت القهر والحزن وكان صوته متقطع وكنت أظن أنه من التغطية فتبين لي بأن الاستاذ يخرج الكلمات بصعوبة ووجع

وقال بالحرف الواحد كان لدينا مباراة ضمن مباريات دوري المدرسة في ساحة المدرسة فدخل الطالب أرضية الملعب فقمت بإخراجه وحطيته تحت الشجرة وقلت له إجلس هنا ظلال ودع الطلاب يلعبوا

ولم تمر سوى نصف ساعة حتى آتى ب خمسة مسلحين وضربوني من أمام ومن خلف ثم جعلوا الطالب يقوم بلطمي وأقسم لي بأنه لم يعتدي على الطالب وهنالك شهود متواجدين للحادثة

وأقسم بالله أنه انزل الدمع من عيني حين سألته هل رحت قدمت شكوى للقسم قال ذهبت إدارة المدرسة وأنا لم أستطع عدت للبيت نفسية متعبة ومقهور وموجوع تخيل يا أخ ماجد يقوموا يضربوك ويلطموك قدام زملائك المدرسين وأبنائك الطلاب بدون سبب

وقال ل ندرس ببلاش ونتحمل كل شيئ وصابرين عادي بس الإهانة بهذا الشكل والله تعب وقهر وأنتم لا تعتبروا الموضوع شخصي موضوع الاستاذ صلاح إعتبروه موضوع كرامة معلم وإحترام تعليم أما أنا بالنسبة سأنتظر إدارة الأمن للقبض وأشكي بثي وحزني الى الله والله المستعان

ماجد ياسين