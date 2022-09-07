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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء ناصر الشوحطي وأبناء وأسرة الشهيد المناضل العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم واسناد الذي استشهد اليوم في خط المواجهة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة يافع، موديًا واجبه الوطني، متفقدًا قواته ورجاله على خط النار.

رئيس مجلس الشورى يعزي في استشهاد البطل العميد هدار الشوحطي

وقال الدكتور بن دغر في برقية العزاء، عرفت الشهيد البطل الشوحطي قائدًا بارزًا من قادة المقاومة الوطنية، الذين تصدوا للغزو الحوثي في عدن والساحل الغربي وفي أكثر من جبهة، وواجهو الصلف العدواني بشجاعة وبسالة قلّ نظيرها، رجل أمن وعسكري من الطراز الأول حرص على أداء واجبه الوطني، إلى جانب رفاقه في المقاومة الوطنية. وأبلوا بلاءً حسنًا.. رحم الله هدار الشوحطي، عاش مناضلًا، واستشهد ثائرًا، وقضى نحبه قائدًا، غفر الله فقيدنا فقيدكم، فقيد الوطن، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ورفاقه الصبر والسلوان.

ودان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف نقطة امنية في مديرية احور بمحافظة ابين، واسفر عن استشهاد 22 من أفراد الحزام الأمني وإصابة 6 آخرين، ومصرع 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

واكد أن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد التخادم بين مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعده" والتنسيق الميداني القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والأضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وعبر الارياني عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء من افراد الحزام الأمني الذين قضوا في الهجوم الارهابي، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

وزأدانت وزارة وزارة حقوق الإنسان بإشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف اليوم نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني في مديرية أحور بمحافظة أبين، أدى إلى استشهاد ٢١ جندي وجرح آخرين.

وقال بيان صادر عن الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد رجال الأمن تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وهي تتخادم بشكل وقح وسافر مع أهداف مليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكدًا أن هذه الجرائم لم ولن تسقط بالتقادم، وان مرتكبوها سينالون جزائهم العادل امام القضاء، وان شعبنا ومؤسساته الشرعية لن يتوانى في التصدي لمخططاته واهدافه القميئة.

وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسر الشهداء وكافة أبناء الشعب، في هذا المصاب الجلل، داعية كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى توخي الحذر، ورفع حالة الجاهزية، والتصدي بحزم لكافة المخططات التي تهدف للنيل من أفرادها الذين يذودون بأرواحهم في سبيل الأمن.

كما دعت الوزارة كافة المنظمات الجماهيرية والسياسية والحقوقية لإدانة مثل هكذا جرائم، واسناد الأجهزة الأمنية في مساعيها لضبط الامن والاستقرار في كافة المناطق المحررة.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل عمليات النهب المنظم للأراضي والمزارع المملوكة للمواطنين في العاصمة صنعاء، ومناطق حزام صنعاء، تحت غطاء مؤسسات الدولة المختطفة "أراضي وعقارات الدولة، الأوقاف" والاحكام غير القانونية والباطلة الصادرة عن قضاة تابعين لها.

وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول من خلال عمليات النهب المنظم للأراضي والعقارات، والتهجير القسري للمواطنين، وتوطين عناصرها القادمين من صعده، إحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة المختطفة صنعاء، وانشاء حزام أمني حول العاصمة التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين.

وحذر الارياني من خطورة ممارسات مليشيا الحوثي الممنهجة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والعيش المشترك بين اليمنيين، مؤكدا بطلان أي إجراءات أو تصرف يقوم به الحوثيون بأراضي وعقارات الدولة أو المواطنين، وكل ما يترتب عليها، كونها صادرة عن مليشيا انقلابية.

وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي بإدانة هذه الممارسات الحوثية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لوقف عمليات النهب المنظم لأراضي المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومحاولاتها احداث تغيير ديمغرافي في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي تصاعدت وتيرتها منذ بدء سريان الهدنة الأممية.