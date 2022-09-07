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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، بمدينة المكلا، العمل بالمستشفى العسكري التابع للمنطقة العسكرية الثانية.

تدشين العمل بالمستشفى العسكري بالمكلا ووضع حجر الأساس لتوسعة المركز الصحي ببروم

وأعلن الوزير والمحافظ، ومعهما قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز قحطان التميمي، تدشين العمل بقسم الطوارئ والعيادات كمرحلة أولى، في سياق التجهيز لتشغيل المستشفى بشكل عام.

واطلع وزير الصحة ومحافظ حضرموت، على مكونات المستشفى الذي يستوعب 50 سريرًا قابل للزيادة عقب تجهيز الدور الثالث، وطافا بأقسام المستشفى..مشيدين بجاهزية المنشأة..مطلعين على حاجتها للأجهزة والمعدات والكادر التخصصي النوعي.

ووجه وزير الصحة بتوفير أجهزة أشعة للمستشفى لاستقبال المرضى بقسم الطوارئ والعيادات.

إلى ذلك وضع وزير الصحة ومحافظ حضرموت، حجر الأساس لتوسعة وتجهيز قسم الطوارئ التوليدية وغرفة العمليات بالمركز الصحي بمدينة بروم، مديرية بروم ميفع، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

إستعرضت لجنة إعداد الخطة والموازنة بمديريات الوادي والصحراء في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، مؤشرات القطاعات الإيرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرنامج الاستثماري للعام المقبل 2023م.

وناقشت اللجنة المؤشرات الأولية لإعداد الخطة والموازنة السنوية والبرنامج الاستثماري للعام 2023م، بموجب الخطط والموازنات المقترحة من المكاتب التنفيذية حسب الفترة الزمنية القانونية لذلك.

وأكد الوكيل المساعد هشام السعيدي، على أن تكون الاتجاهات العامة لخطة وموازنة العام القادم مستوعبة لإحتياجات الجهاز التنفيذي الحكومي من القوى البشرية، ومراعاة عملية التقاعد وازدياد حالات التعاقد وإمكانية تثبيت المتعاقدين في وظائف دائمة عند اعتمادها من قبل الوزارة.

نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، دورة متقدمة في معالجة البيانات بواسطة برنامج ميكروسوفت إكسل.

وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات 20 مشاركًا من موظفي مكتب وزارة التربية بالوادي والصحراء، في معالجة البيانات بواسطة برنامج الإكسل، بغية إنجاز المهام الخاصة بالخلاصات الإحصائية، وعمليات إدخال البيانات وتعديلها، في أسرع وقت وبأقل جهد.

و أشار مدير مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم، إلى أهمية الدورة كونها تأتي في صميم العمل التربوي لمعالجة البيانات..مشددا على المشاركين الاستفادة من مواضيع الدورة وترجمتها على الواقع.

بحث سفير اليمن لدى موسكو الدكتور احمد الوحيشي، اليوم، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مستجدات الاوضاع في اليمن.

وأطلع الوحيشي المسؤول الروسي، على خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الاممية، وهجوم المليشيا العنيف على منطقه الضباب غرب محافظة تعز والذي يمثل تحديًا صارخًا لكل المساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام..موضحًا الاجراءات بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة والتي يتم العمل بها منذ بداية الهدنة في 2 ابريل 2022..مشيرًا إلى سعي المليشيا الحوثية لخلق ازمة مشتقات نفطية.. داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه الخروقات الحوثية للهدنة الاممية ووضع حدًا لمشروعها التدميري وتهديد الملاحة الدولية.

من جهته جدد مبعوث الرئيس الروسي، موقف بلاده المرحب بتمديد الهدنة..مشددًا على ضرورة اغتنام الفرصة للعمل بشكل بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام..مؤكدًا دعم روسيا لجهود مجلس القيادة الرئاسي.

ناقش المجلس الإقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن، خلال إجتماعه اليوم، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، خطط تنمية وتفعيل وتنشيط موارد وإيرادات المختلفة للعاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس المجلس الإقتصادي رئيس مؤسسة موانيء خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربة وأعضاء المجلس وكافة رؤساء ومدراء المكاتب والمرافق والمنشآت والشركات الإيرادية والإنتاجية بعدن، إلى معالجات المطلوبة لتحريك الموارد والحصص المستحقة مع جهات الاختصاص في قطاع الاتصالات والنقل والصناديق وكذا الاشكاليات والصعوبات التي تعوق النشاط والحركة التجارية والاقتصادية للموانيء والمنافذ الجمركية.

وشدد المجلس على ضرورة بلورة جملة من المقترحات إزاء الموارد والإيرادات المستحقة والمكتسبة قانونيًا لصالح السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة، خاصة مساهماتها في قطاع الاتصالات، وحصصها من ايرادات الصناديق المركزية اضافة إلى معالجة التسويات مع الجهات العليا في قيادة المجلس الرئاسي ومجلس رئاسة الوزراء، وفق الأطر والاجراءات الإدارية السائدة والمتبعة التي تضمن تحقيق المصلحة العامة والتكامل بين السلطات المحلية والمركزية.

واكد وزير الدولة، أن الجهود والخطوات للمرحلة الجارية ستركز على تفعيل موارد وإيرادات الدولة والاتجاه نحو تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمارات وإحداث شراكة متينة مع القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية، كونها متطلبات ضرورية ومقومات أساسية للنهوض والتطوير والارتقاء في أي مجتمع.. مستعرضا البرنامج الذي يتم الإعداد له لتنمية الموارد والإيرادات عبر مركز تنمية الموارد والإيرادات.

وأشار إلى أن خطة البرنامج ستعتمد على أساليب وطرق حديثة ومتطورة منها نظام النافذة الواحدة لضمان تحصيل جميع الرسوم والضرائب والإيرادات المحلية في وعاء مشتركة ومتكاملة اضافة إلى الربط الشبكي الإلكتروني بين جميع المكاتب الإيرادية.