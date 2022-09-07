شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير النفط والمعادن يطلع على مشروع زيادة السعة التخزينية لمنشأة غاز بروم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم، على الترتيبات الجارية لبدء مشروع زيادة السعة التخزينية في الموقع الجديد لبناء الخزانات في منشأة غاز بروم، لسد حاجة محافظة حضرموت وتوفير احتياطي للمحافظة من الغاز المنزلي.

وزير النفط والمعادن يطلع على مشروع زيادة السعة التخزينية لمنشأة غاز بروم

وأوضح وزير النفط والمعادن، بأن مشروع الخزن الجديد يتضمن بناء أربعة خزانات بسعة 400 طن، سيضاف إلى السعة التخزينة السابقة والتي تصل إلى 152 طن ليرتفع معه إجمالي إنتاج المنشأة إلى 552 طن من الغاز المسال، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في توفير مخزون استراتيجي للمحافظة وتأمين حاجة المواطنين من الغاز المنزلي..مشددًا على سرعة البدء بالتنفيذ حسب المواصفات التي أقرها المشروع ومناقصته والاهتمام بنظام الأمان في الخزانات الجديدة وفي المنشأة بشكل عام.

من جانبه أوضح مدير إدارة منشأة بروم للغاز المنزلي عزالدين الكسادي، بأن مناقصة المشروع قد رست على شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف والتي ستقوم بعملية نقل الخزانات..مؤكدًا بأن المشروع سيشكل نقلة نوعية للمنشأة وفي توفيرها للغاز المنزلي وسد حاجة المواطنين منه.

وطاف الوزير الشماسي ومعه وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق، ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع المكلا الدكتور خالد العكبري، في عدد من مواقع المنشأة..مستمعين إلى شرح مفصل من قبل مديرها حول آليات العمل والصعوبات التي تواجهها والخطط المستقبلية الهادفة لتوسيع إنتاجها وتطوير عملها وتسحين ظروف العاملين فيها.

نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، دورة متقدمة في معالجة البيانات بواسطة برنامج ميكروسوفت إكسل.

وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات 20 مشاركًا من موظفي مكتب وزارة التربية بالوادي والصحراء، في معالجة البيانات بواسطة برنامج الإكسل، بغية إنجاز المهام الخاصة بالخلاصات الإحصائية، وعمليات إدخال البيانات وتعديلها، في أسرع وقت وبأقل جهد.

و أشار مدير مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم، إلى أهمية الدورة كونها تأتي في صميم العمل التربوي لمعالجة البيانات..مشددا على المشاركين الاستفادة من مواضيع الدورة وترجمتها على الواقع.

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم، مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن، مستجدات الأحداث والتطورات على الساحة اليمنية، والجهود الأممية لصناعة السلام في اليمن.

وخلال الاتصال المرئي عبر النت أكد اللواء العرادة، أن مجلس القيادة الرئاسي يدعم الجهود الأممية والدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب إذا ما التزمت مليشيا الحوثي بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها للمجتمع الدولي بموجب الهدنة الانسانية، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي واصلت تعنتها ورفضها تنفيذ أي بند من بنود الهدنة، بالإضافة إلى مواصلة التجنيد والتحشيد والتعبئة بما فيها تجنيد الأطفال بهدف تحقيق مكاسب عسكرية.

وأشار اللواء العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كل ما بوسعه في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء تقديم العون والمساندة من أجل العبور الآمن والتغلب على التحديات الراهنة.

من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على استمرار الهدنة وتنفيذ متطلباتها وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل.. مؤكدًا دعم بلاده الدائم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن واستقراره.

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن، الدكتور أحمد البيشي، اليوم، مع الفريق الاستشاري للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلاصة التقرير والتقييم الذي تم من قبلهم لعدد من المرافق الصحية المعنية بخدمات صحة الأم والوليد والطفل والمراهق بعدن.

وتطرق اللقاء إلى جملة التوصيات الواجب التركيز عليها للارتقاء بخدمة صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والعمل على تأسيس شركة مع جامعة عدن للاستفادة من تعزيز دور البحوث في معالجة التحديات التي تواجه صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والخروج بحلول تحد من وفيات الأمهات والمواليد ومعالجتها وفقًا والمعايير العلمية.

شارك في اللقاء الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتوره إشراق السباعي ومدير الصحة الانجابية بوزارة الصحة الدكتورة حنان أنور ومدير الصحة الانجابية بمكتب الصحة بعدن الدكتورة عبير عبده نعمان واستاذ الصحة العامة بكلية الطب البروفيسور هدى باسليم.