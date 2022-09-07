شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسليم 5 فصول كرفانات لمدرسة آل صلاح في مخيم السويداء للنازحين بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت مدرسة آل صلاح في مخيم السويداء للنازحين شمال مدينة مأرب، خمسة كرفانات كفصول دراسة بديلة، مقدمة من جمعية اسناد لتمكين الطلاب عبر جمعية يمانيات التنموية.

تسليم 5 فصول كرفانات لمدرسة آل صلاح في مخيم السويداء للنازحين بمأرب

واشار المنسق بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محمد السعيدي، إلى ان الطلاب في مخيم السويداء يعيشون بيئة تعليمية سيئة وظروف صعبة حيث يتلقون التعليم في فصول من الخيام ما يتسبب في تسرب اعداد كبيرة من النازحين من التعليم، مشيدا بالتدخلات الانسانية لجمعية اسناد وشريكها المحلي يمانيات في دعم العملية التعليمية.

من جانبها اشارت رئيسة جمعية اسناد اسماء القرشي، ان هذه الفصول البديلة من الكرفانات تأتي ضمن مشروع تدخل لدعم حق النازحين في المخيم للحصول على التعليم، يتضمن صرف اجور 54 معلما ومعلمة في ثلاث مدارس في المخيم من اجل تغطية الكادر التدريسي للطلاب النازحين في المخيم إلى جانب توفير بعض المستلزمات التعليمية والدراسية.

وفي سياق منفصل دشن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب اليوم حملة التوعية بأدوات الصحة والسلامة المهنية والتي تنفذها فرق ادارة السلامة المهنية بالمكتب.

وخلال التدشين أوضح مدير عام المكتب عبدالحكيم القيسي ان الحملة تهدف إلى تعزيز ادوات حماية العمال من ناحية والمجتمع من ناحية اخرى من مخاطر العمل غير المتوقعة سواء من خلال اصابات العمل في الاعمال الخطرة من ورش ومصانع ومناشير وغيرها، والتي تعكس اثارا على العامل واسرته من ناحية وعلى صاحب العمل، أو اصابة العامل بالامراض الفيروسية المعدية ويصبح مصدرا لنقل العدوى بين زملائه وجمهور العملاء.

وفي سياق منفصل وقع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الجهة المنفذة، عقد تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل شارع محمد علي لقمان بمديرية صيرة في عدن.

ويأتي المشروع ضمن خطة صندوق صيانة الطرق والجسور للعام الجاري 2022م، والهادفة لتأهيل عدد من الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية في عدن وعدد من المحافظات المحررة والاهتمام بالبنية التحتية وشبكة الطرقات، وذلك بمتابعة من وزارة الأشغال العامة والطرق.



بحث سفير اليمن لدى موسكو الدكتور احمد الوحيشي، اليوم، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مستجدات الاوضاع في اليمن.

وأطلع الوحيشي المسؤول الروسي، على خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الاممية، وهجوم المليشيا العنيف على منطقه الضباب غرب محافظة تعز والذي يمثل تحديًا صارخًا لكل المساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام..موضحًا الاجراءات بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة والتي يتم العمل بها منذ بداية الهدنة في 2 ابريل 2022..مشيرًا إلى سعي المليشيا الحوثية لخلق ازمة مشتقات نفطية.. داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه الخروقات الحوثية للهدنة الاممية ووضع حدًا لمشروعها التدميري وتهديد الملاحة الدولية.

من جهته جدد مبعوث الرئيس الروسي، موقف بلاده المرحب بتمديد الهدنة..مشددًا على ضرورة اغتنام الفرصة للعمل بشكل بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام..مؤكدًا دعم روسيا لجهود مجلس القيادة الرئاسي.

وفي وقت سابق ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة امس، مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن، مستجدات الأحداث والتطورات على الساحة اليمنية، والجهود الأممية لصناعة السلام في اليمن.

وخلال الاتصال المرئي عبر النت أكد اللواء العرادة، أن مجلس القيادة الرئاسي يدعم الجهود الأممية والدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب إذا ما التزمت مليشيا الحوثي بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها للمجتمع الدولي بموجب الهدنة الانسانية، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي واصلت تعنتها ورفضها تنفيذ أي بند من بنود الهدنة، بالإضافة إلى مواصلة التجنيد والتحشيد والتعبئة بما فيها تجنيد الأطفال بهدف تحقيق مكاسب عسكرية.

وأشار اللواء العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كل ما بوسعه في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء تقديم العون والمساندة من أجل العبور الآمن والتغلب على التحديات الراهنة.

من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على استمرار الهدنة وتنفيذ متطلباتها وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل.. مؤكدًا دعم بلاده الدائم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن واستقراره.