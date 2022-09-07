أمن تعز يداهم وكراً لعصابة مخدرات ويضبط 3 متورطين و كميات متنوعة من المواد المخدرة

داهمت قوة أمنية تابعة لشرطة محافظة تعز، مساء الثلاثاء، شقة مشبوهة لعصابة بيع وترويج المخدرات.



وقال الإعلام الأمني في شرطة تعز في بيان، إن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قسم شرطة ١١ فبراير، نفذت عملية مداهمة وتفتيش لشقة مشبوهة في منطقة وادي القاضي شعب سلمان تستخدمها عصابة إجرامية في عمليات ترويج وبيع المواد المخدرة بأنواعها.



ونقل البيان عن مصدر مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات، القول "إن المداهمة تمت بعد عمليات تحري ورصد دقيقة وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وأخذ الإذن من النيابة وبتعاون من المواطنين".



وأضاف أنه تم ضبط ثلاثة مشتبهين وبحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، و قد تم إيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



واكد المصدر أن الكميات المحرزة من المواد المخدرة بلغت أكثر من 6400 حبة من أنواع مختلفة شملت ( 3605 حبة نوع ابتريل كلونازيبام ، 1142 حبة من نوع كبتاجون، 1302حبة نوع برجابلين بريطاني، 405 حبة من نوع برجابلين هندي وتعتبر من أخطر أنواع الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش تزن قرابة 10 جرام).



وأضاف كما تم تحرير معدات وأدوات مخصصة لبيع وترويج واستخدام المواد المخدرة عبارة عن (عدد اثنين ميزان الكتروني تستخدم لوزن الحشيش وعليها آثار الحشيش، عدد عشره مشارب خاصة بتعاطي مادة الكريستال ميث (الشبو)، وعدد ثلاثة هواتف).



وأشاد مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي، بالتعاون الكبير من قبل المواطنين لإنجاح المهام الامنية، داعياً الى مزيد من التعاون والالتفاف مع الأجهزة الأمنية في سبيل بسط الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة.



وأكد الأكحلي على أن الاجهزة الأمنية بشرطة تعز وبكافة فروعها وتشكيلاتها تعمل بانسجام وتنسيق تام لبسط الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة والعصابات الاجرامية.

