شكرا لبحثكم عن خبر جمعية بسمة بلحج تقيم حفل اختتام مشروع نساء يساهمن في صناعة تغيير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لحج / أنوار العبدلي

نفذت جمعية بسمة التنموية صباح اليوم حفل ختامي لمشروع نساء يساهمن في صناعة التغيير الذي يأتي ضمن إطار برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن بدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي .

حضر الحفل العديد من المسؤولين المحليين لمديرية الحوطة وممثلي من المجلس الانتقالي الجنوبي ومكتب الشئون الاجتماعية إلى جانب حضور لشخصيات نسائية وقياديات من لحج والمستهدفات من المشروع وأعضاء جمعية بسمة التنموية .

هذا وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والمسرحية كما تم عرض روبرتاج حول مراحل تنفيذ المشروع من قبل جمعية بسمة .

الاستاذة حنان البدوي رئيسة جمعية بسمة أوضحت في كلمة لها بأننا اليوم نأتي إلى ختام مشروع نساء يساهمن في صناعة التغيير باستهداف 15 فتاة من المهمشات والنازحات .

مشيرة بأن استهداف هذه الفئة في المشروع جاء بعد لقاءات وحوارات وجلسات بؤرية تم تنفيذها في المجتمع بمديرية الحوطة أدى إلى الوصول لاختيار فئة المهمشات والنازحات كفئة مستضعفة وتعاني من نزاعات .

مختتمه بأن باستهدافنا هذه الفئة وتم منحهم عدة تدريبات بالنوع الاجتماعي والمهارات الحياتية بحل النزاع تمكنن من الإتيان بعدة قصص نجاح داخل مجتمعهن ومنها ارجاع فتيات إلى المدارس بعد تسربن أو حرمانهن من التعليم من قبل أسرهن .

وفي ختام الحفل تم توزيع معدات الخياطة والكوافير على الفتيات المستهدفات التي ستمكنهن من إحداث تغيير بمجتمعهن ودعمهن اقتصاديا .