شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يتقدم جموع مشيّعي الشهيد هدار الشوحطي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن|خاص

الأربعاء، الموافق 7 سبتمبر 2022

تقدم الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، جموع مشيّعي جثمان الشهيد العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم وإسناد، الذي ارتقت روحه إلى بارئها في عملية استهداف غادرة للمليشيا الحوثية في جبهة الحد يافع بمحافظة لحج.

وأدّى الرئيس القائد صلاة الجنازة، على جثمان الشهيد بمعية اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، والأمين العامة لهيئة رئاسة المجلس، ووزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ونائب الأمين فضل محمد الجعدي، وعدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس، ووزراء المجلس في حكومة المناصفة، واللواء علي البيشي قائد القوات البرية الجنوبية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية، وجمع من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء دوائر ولجان المجلس.

كما أدّى الرئيس القائد بعدها، واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد، مشيدا بالتضحيات التي اجترحها طوال مشوار حياته النضالية، سائلاً المولى العلي القدير بأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

وانطلقت بعدها جموع المشيعين في موكب جنائزي مهيب إلى منطقة الفيوش بمديرية تبن بمحافظة لحج، حيث سيوارى جثمانه الطاهر الثرى.