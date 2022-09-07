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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت وزارة وزارة حقوق الإنسان بإشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف امس نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني في مديرية أحور بمحافظة أبين، أدى إلى استشهاد ٢١ جندي وجرح آخرين.



وزارة حقوق الإنسان تدين الهجوم الإرهابي على قوات الحزام الأمني في ابين



وقال بيان صادر عن الوزارة، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد رجال الأمن تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وهي تتخادم بشكل وقح وسافر مع أهداف مليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكدًا أن هذه الجرائم لم ولن تسقط بالتقادم، وان مرتكبوها سينالون جزائهم العادل امام القضاء، وان شعبنا ومؤسساته الشرعية لن يتوانى في التصدي لمخططاته واهدافه القميئة.

وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسر الشهداء وكافة أبناء الشعب، في هذا المصاب الجلل، داعية كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى توخي الحذر، ورفع حالة الجاهزية، والتصدي بحزم لكافة المخططات التي تهدف للنيل من أفرادها الذين يذودون بأرواحهم في سبيل الأمن.

كما دعت الوزارة كافة المنظمات الجماهيرية والسياسية والحقوقية لإدانة مثل هكذا جرائم، واسناد الأجهزة الأمنية في مساعيها لضبط الامن والاستقرار في كافة المناطق المحررة.

دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف نقطة امنية في مديرية احور بمحافظة ابين، واسفر عن استشهاد 22 من أفراد الحزام الأمني وإصابة 6 آخرين، ومصرع 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

واكد أن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد التخادم بين مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعده" والتنسيق الميداني القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والأضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وعبر الارياني عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء من افراد الحزام الأمني الذين قضوا في الهجوم الارهابي، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.\

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء ناصر الشوحطي وأبناء وأسرة الشهيد المناضل العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم واسناد الذي استشهد اليوم في خط المواجهة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة يافع، موديًا واجبه الوطني، متفقدًا قواته ورجاله على خط النار.

وقال الدكتور بن دغر في برقية العزاء، عرفت الشهيد البطل الشوحطي قائدًا بارزًا من قادة المقاومة الوطنية، الذين تصدوا للغزو الحوثي في عدن والساحل الغربي وفي أكثر من جبهة، وواجهو الصلف العدواني بشجاعة وبسالة قلّ نظيرها، رجل أمن وعسكري من الطراز الأول حرص على أداء واجبه الوطني، إلى جانب رفاقه في المقاومة الوطنية. وأبلوا بلاءً حسنًا.. رحم الله هدار الشوحطي، عاش مناضلًا، واستشهد ثائرًا، وقضى نحبه قائدًا، غفر الله فقيدنا فقيدكم، فقيد الوطن، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ورفاقه الصبر والسلوان.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية جماعة ارهابية لا تسعى للاستحواذ على السلطة فحسب، بل تعمل على احداث تغيير في طبيعة المجتمع اليمني وادخال عادات وقيم ظلامية لا تتناسب مع طموحات شعبنا نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد.

واكد في كلمته خلال أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحكومة اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية ومع كل القوى الخيرة في الوطن العربي والعالم، تواصل العمل لإنهاء هذا الانقلاب وعودة الامن والاستقرار إلى اليمن.

وأشار بن مبارك في كلمته إلى ما تمر به اليمن من معاناة إنسانية كبيرة نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الشرعية الدستورية، على الرغم من سعي الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر إلى إنهاء هذا الانقلاب وعودة الامن والاستقرار من خلال المفاوضات والحوار السياسي والمبادرات الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل شامل مستدام للازمة اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وتطرق إلى موضوع الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، وأكد حرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي على إنجاحها، والتزام الحكومة بكافة بنودها سواء ما يتعلق بإيقاف التصعيد العسكري في كافة الجبهات أو إعادة فتح مطار صنعاء أو تسهيل دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، رغم الخروقات الحوثية التي لم تتوقف يوما منذ اليوم الأول لدخول الهدنة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى رفض الميليشيات كافة المقترحات الاممية برفع الحصار الجائر عن مدينة تعز ثالث مدن اليمن الكبرى التي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثمان سنوات.. مشيرًا إلى أن المليشيات بتاريخ 28 أغسطس 2022م بشن هجوم عنيف على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة للسيطرة على المنطقة وقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن، اسفر هذا الهجوم عن استشهاد 10 جنود وجرح آخرين.

وجدد بن مبارك التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ ما يخصها من الالتزامات التي نصت عليها الهدنة، وبما يكفل استمرارها والبناء عليها لتحقيق السلام العادل الذي ينشده الشعب اليمني.. محذرًا من أن عدم التزام المليشيات بتنفيذ كافة البنود ينذر بتفاقم الوضع الإنساني وتدهوره وهو ما يتنافى مع الهدف الرئيسي للهدنة التي جاءت لترفع من معاناة الشعب اليمني وتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية.

وأكد وزير الخارجية ترحب الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن بتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف مليشيا الحوثي بالجماعة الإرهابية.. لافتًا إلى أنها اختارت لنفسها منذ سنوات الإرهاب والعنف نهجا وسلوكا بما يجعلها تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية، بما يتوافق مع نهجها الدائم لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وارتكبت وترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات وتستمر في استهداف الأعيان المدنية في اليمن والمملكة والإمارات والاعتداء على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية.

واوضح أن الحكومة تعتبر هذا القرار الاممي خطوة مهمة، على أمل أن تتبعه إجراءات قوية للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين وإطالة أمد الحرب وتفاقم الوضع الانساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن.

كما اكد وزير الخارجية تثمين الحكومة اليمنية عاليا القرار الصادر عن الدورة غير العادية الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي دعا كافة الدول إلى الاسراع في تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية.. داعيًا بهذا الصدد الإخوة الأشقاء إلى عدم التعامل مع هذه الجماعة الانقلابية بشكل أحادي تحت أي مسمى، والجمهورية اللبنانية الشقيقة بترحيل قنوات التحريض والتطرف التابعة للمليشيا خارج لبنان.. موضحًا أنه سبق وان أكد في الاجتماع التشاوري في بيروت على هذا الأمر وأن الحكومة اليمنية لا تفهم أن تكون هناك قنوات تحث على الكراهية وتجند الشباب والأطفال للقتال وتضر بالعلاقات العربية وليس اليمن فقط، بل تضر بلبنان أولًا وبعلاقاته بمحيطه العربي.

ولفت الوزير بن مبارك إلى إن إيران وأذرعها العسكرية في منطقتنا العربية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي، وقال "إذ لا زالت إيران تمارس خرقا سافرا للقانون الدولي، وتمارس تدخلا في الشأن اليمني من خلال دعمها المستمر للمليشيات الحوثية والظاهر للاعيان في تهريب السلاح والمخدرات من خلال سفن وقوارب إيرانية تم ضبطها في البحار الاقليمية المجاورة لبلادنا، ففي الأشهر الثمانية عشر الماضية، تمكنت الولايات المتحدة والحلفاء من ضبط مخدرات تعادل قيمتها السوقية 700 مليون دولار وضبط نحو 9 آلاف قطعة سلاح في عام 2021، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم ضبطه في 2020، وغالبية الأسلحة التي تتم مصادرتها تم ضبطها على ممرات مستخدمة للتهريب من إيران وفق ما تمّ توثيقه".

وأضاف "خلال شهور الهدنة حاولت المليشيات الإرهابية إظهار نواياها الهدامة لتسعير الحرب باستعراض حشودها الملشياوية والتعبئة المنظمة، في تحريض واضح لجهود السلام والهدنة لتهدد من جديد بممارسة الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة امن واستقرار المنطقة، والمتمثلة في محاولاتها الدائمة لمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والألغام البحرية، والهجمات على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وما تمثله هذه الأعمال من انتهاكًا جسيمًا لكافة القوانين الدولية، وتهديدا حقيقيا لممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وإمدادات الطاقة من خلال زرع الألغام البحرية لتهديد الامن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويضا للأمن القومي العربي والاستقرار العالمي".

