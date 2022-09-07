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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى موسكو الدكتور احمد الوحيشي، اليوم، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مستجدات الاوضاع في اليمن.

الوحيشي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي مستجدات الاوضاع في بلادنا

وأطلع الوحيشي المسؤول الروسي، على خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الاممية، وهجوم المليشيا العنيف على منطقه الضباب غرب محافظة تعز والذي يمثل تحديًا صارخًا لكل المساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام..موضحًا الاجراءات بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة والتي يتم العمل بها منذ بداية الهدنة في 2 ابريل 2022..مشيرًا إلى سعي المليشيا الحوثية لخلق ازمة مشتقات نفطية.. داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه الخروقات الحوثية للهدنة الاممية ووضع حدًا لمشروعها التدميري وتهديد الملاحة الدولية.

من جهته جدد مبعوث الرئيس الروسي، موقف بلاده المرحب بتمديد الهدنة..مشددًا على ضرورة اغتنام الفرصة للعمل بشكل بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام..مؤكدًا دعم روسيا لجهود مجلس القيادة الرئاسي.

وفي سياق منفصل ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة امس، مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن، مستجدات الأحداث والتطورات على الساحة اليمنية، والجهود الأممية لصناعة السلام في اليمن.

وخلال الاتصال المرئي عبر النت أكد اللواء العرادة، أن مجلس القيادة الرئاسي يدعم الجهود الأممية والدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب إذا ما التزمت مليشيا الحوثي بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها للمجتمع الدولي بموجب الهدنة الانسانية، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي واصلت تعنتها ورفضها تنفيذ أي بند من بنود الهدنة، بالإضافة إلى مواصلة التجنيد والتحشيد والتعبئة بما فيها تجنيد الأطفال بهدف تحقيق مكاسب عسكرية.

وأشار اللواء العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كل ما بوسعه في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء تقديم العون والمساندة من أجل العبور الآمن والتغلب على التحديات الراهنة.

من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على استمرار الهدنة وتنفيذ متطلباتها وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل.. مؤكدًا دعم بلاده الدائم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن واستقراره.

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن، الدكتور أحمد البيشي، اليوم، مع الفريق الاستشاري للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلاصة التقرير والتقييم الذي تم من قبلهم لعدد من المرافق الصحية المعنية بخدمات صحة الأم والوليد والطفل والمراهق بعدن.

وتطرق اللقاء إلى جملة التوصيات الواجب التركيز عليها للارتقاء بخدمة صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والعمل على تأسيس شركة مع جامعة عدن للاستفادة من تعزيز دور البحوث في معالجة التحديات التي تواجه صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والخروج بحلول تحد من وفيات الأمهات والمواليد ومعالجتها وفقًا والمعايير العلمية.

شارك في اللقاء الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتوره إشراق السباعي ومدير الصحة الانجابية بوزارة الصحة الدكتورة حنان أنور ومدير الصحة الانجابية بمكتب الصحة بعدن الدكتورة عبير عبده نعمان واستاذ الصحة العامة بكلية الطب البروفيسور هدى باسليم.

ناقش المجلس الإقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن، خلال إجتماعه اليوم، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، خطط تنمية وتفعيل وتنشيط موارد وإيرادات المختلفة للعاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس المجلس الإقتصادي رئيس مؤسسة موانيء خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربة وأعضاء المجلس وكافة رؤساء ومدراء المكاتب والمرافق والمنشآت والشركات الإيرادية والإنتاجية بعدن، إلى معالجات المطلوبة لتحريك الموارد والحصص المستحقة مع جهات الاختصاص في قطاع الاتصالات والنقل والصناديق وكذا الاشكاليات والصعوبات التي تعوق النشاط والحركة التجارية والاقتصادية للموانيء والمنافذ الجمركية.

وشدد المجلس على ضرورة بلورة جملة من المقترحات إزاء الموارد والإيرادات المستحقة والمكتسبة قانونيًا لصالح السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة، خاصة مساهماتها في قطاع الاتصالات، وحصصها من ايرادات الصناديق المركزية اضافة إلى معالجة التسويات مع الجهات العليا في قيادة المجلس الرئاسي ومجلس رئاسة الوزراء، وفق الأطر والاجراءات الإدارية السائدة والمتبعة التي تضمن تحقيق المصلحة العامة والتكامل بين السلطات المحلية والمركزية.

واكد وزير الدولة، أن الجهود والخطوات للمرحلة الجارية ستركز على تفعيل موارد وإيرادات الدولة والاتجاه نحو تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمارات وإحداث شراكة متينة مع القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية، كونها متطلبات ضرورية ومقومات أساسية للنهوض والتطوير والارتقاء في أي مجتمع.. مستعرضا البرنامج الذي يتم الإعداد له لتنمية الموارد والإيرادات عبر مركز تنمية الموارد والإيرادات.

وأشار إلى أن خطة البرنامج ستعتمد على أساليب وطرق حديثة ومتطورة منها نظام النافذة الواحدة لضمان تحصيل جميع الرسوم والضرائب والإيرادات المحلية في وعاء مشتركة ومتكاملة اضافة إلى الربط الشبكي الإلكتروني بين جميع المكاتب الإيرادية.

