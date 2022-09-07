صنعاء.. مدرسة حكومية تُجبر الطالبات على ترديد الصرخة الخمينية في الطابور الصباحي

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت إدارة مدرسة حكومية في العاصمة اليمنية صنعاء طالبات المدرسة بترديد "الصرخة الخمينية"، قبل تحية العلم.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، "إن إدارة مدرسة سالم الصباح للبنات في مديرية شعوب في العاصمة صنعاء أجبرت الطالبات على ترديد الصرخة الخمينية قبل تحية العلم في الطابور الصباحي ".



وأوضحت بأن :"إدارة المدرسة توعدت الطالبات باتخاذ عقوبات صارمة قد تصل إلى حد الفصل" حال الرفض.



وكانت مديرة مدرسة المنار بمنطقة بني الحارث في صنعاء أقدمت قبل أيام قليلة على فصل الطالبة رغد فاروق جابر عقب رفضها ترديد الصرخة في الإذاعة المدرسية.



ومؤخراً فرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية على طلاب المدارس الحكومية والأهلية في صنعاء ومناطق سيطرتها ترديد الصرخة الخمينية وسط تحذيرات حكومية من مخاطرها على الطلاب وعلى النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي اليمني.



وعمدت الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014، إلى تغيير المناهج الدراسية وتغيير أسماء المدارس الحكومية، وفرض أنشطة وفعاليات طائفية من شأنها تفخيخ عقول الطلاب وتفتيت النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.

