شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يحذر من مخطط حوثي لتغيير ديمغرافية العاصمة المختطفة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل عمليات النهب المنظم للأراضي والمزارع المملوكة للمواطنين في العاصمة صنعاء، ومناطق حزام صنعاء، تحت غطاء مؤسسات الدولة المختطفة "أراضي وعقارات الدولة، الأوقاف" والاحكام غير القانونية والباطلة الصادرة عن قضاة تابعين لها.

الارياني يحذر من مخطط حوثي لتغيير ديمغرافية العاصمة المختطفة صنعاء

وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول من خلال عمليات النهب المنظم للأراضي والعقارات، والتهجير القسري للمواطنين، وتوطين عناصرها القادمين من صعده، إحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة المختطفة صنعاء، وانشاء حزام أمني حول العاصمة التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين.

وحذر الارياني من خطورة ممارسات مليشيا الحوثي الممنهجة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والعيش المشترك بين اليمنيين، مؤكدا بطلان أي إجراءات أو تصرف يقوم به الحوثيون بأراضي وعقارات الدولة أو المواطنين، وكل ما يترتب عليها، كونها صادرة عن مليشيا انقلابية.

وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي بإدانة هذه الممارسات الحوثية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لوقف عمليات النهب المنظم لأراضي المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومحاولاتها احداث تغيير ديمغرافي في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي تصاعدت وتيرتها منذ بدء سريان الهدنة الأممية.

دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف نقطة امنية في مديرية احور بمحافظة ابين، واسفر عن استشهاد 22 من أفراد الحزام الأمني وإصابة 6 آخرين، ومصرع 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

واكد أن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد التخادم بين مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعده" والتنسيق الميداني القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والأضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وعبر الارياني عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء من افراد الحزام الأمني الذين قضوا في الهجوم الارهابي، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أن الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة أمنية بأحور ابين، لن يثني القوات المسلحة من محاربة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها إلى أوكارها وتطهير الوطن من عبثها وإجرامها، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة.

وشدد الفريق الداعري في اتصال هاتفي أجراه امس بمحافظ أبين قائد المحور اللواء أبوبكر حسين، على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية والاستنفار للتصدي لأي تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة تستهدف القوات المسلحة والأمن.

وأكد ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، حتى تتمكن من مواجهة الإرهاب، وردع كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة.

وقال الفريق الداعري إن العملية الإرهابية الجبانة تشير بوضوح إلى التعاون الوثيق بين التنظيمين الإرهابيين القاعدة والحوثي المدعوم إيرانيًا.. مؤكدًا بأن المؤسسة العسكرية لن تتوانى في مواجهتهما وهزيمتهما معا.

وعزى وزير الدفاع اهالي شهداء الواجب الذين استهدفتهم أيادي الإرهاب الآثمة والجبانة، داعيا لهم بالرحمة، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

فيما تحدث المحافظ عن مجمل الأوضاع، وملابسات الجريمة الارهابية، مؤكدًا أن أبين بكل أطيافها تنبذ الإرهاب وقادرة على مطاردة الإرهابيين إلى أوكارهم وإنهاء شرورهم التي تهدد المجتمع.

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. احمد بن مبارك، الثلاثاء، وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء خارجية العرب في دورته الـ 158.

وخلال اللقاء تطرقا إلى تفعيل آليات العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف العربية في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

كما بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض بن مبارك مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء تمديد الهدنة الاممية، موضحا التزام مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ بنود الهدنة في سبيل إنجاحها على الرغم من كل المعوقات التي وضعتها المليشيات الحوثية وعدم التزامها في تنفيذ بنود الهدنة واهمها رفع الحصار عن سكان محافظة تعز، لافتًا إلى العدوان الهمجي الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي في منطقة الضباب بتعز في محاولة فاشلة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه جدد البوسعيدي موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادة أراضيه.. معربا عن دعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وتطلعه لاستمرار اتفاق الهدنة الاممية والالتزام بها من اجل إنهاء معاناة الناس وايقاف الحرب بشكل كامل.

حضر اللقاء المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية السفير رياض عمر العكبري.

