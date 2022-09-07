شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني ينشر صورة للعناصر الإرهابية المعتدية على نقطة أحور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت قوات الحزام الأمني مساء اليوم صورة لقتلى مجاميع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي لقوا حتفهم فجر اليوم في عدوانهم على نقطة أمنية بأحور. وتصدت قوات الحزام الأمني للعملية إرهابية، بالخط الدولي قرب المدينة الواقعة في محافظة أبين ضمن مهامها بعملية سهام الشرق لتطهير المحافظة من الإرهاب

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