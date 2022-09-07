شكرا لبحثكم عن خبر تحركات روسية أمريكية تثير مخاوف من حرب دولية في خليج عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف خبير سعودي، الاثنين، عن مخاوف لدى المملكة من حرب دولية مرتقبة في خليج عدن.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استعدادات لانطلاق قمة جديدة للدول المطلة على البحر الأحمر تقوده الرياض.

ودعا الخبير سليمان العقيلي بلاده لتغيير اسم المنظمة التي تعتزم بلاده إطلاقها خلال قمة الخميس المقبل المرتقبة في الرياض بـ "قمة البحر الأحمر للأمن والتعاون" فقط، معتبرًا هذه الخطوة لتلافي الصراع المرتقب بين روسيا وأمريكا وإسرائيل وإيران في خليج عدن.

وكان العقيلي قد كشف عن كواليس حراك روسي في عدن تمهيدا لتطورات سياسية خلال الفترة المقبلة.

وتشهد المنطقة الرابطة بين خليج عدن والبحر الأحمر، قبالة السواحل اليمنية، توترا متصاعدا بين أكثر من طرف.

وأعلنت إيران احتجازها سفن تجسس أمريكية بعد عدة هجمات واشتباكات استهدفت سفنًا تجارية، في حين يتحرك الروسي سياسيا في عدن باتجاه دعم الانفصال تمهيدا لتدخل عسكري مباشر.