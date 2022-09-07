شكرا لبحثكم عن خبر العمالقة الجنوبية تنعي استشهاد القائد الشوحطي وكوكبة من حزام أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت قيادة ألوية العمالقة الجنوبية بيان إدانة لحادثتي اختراق مليشيات الحوثي للهدنة وقنص قائد اللواء الرابع دعم واسناد العميد هدّار الشوحطي، والهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للحزام الأمني في أبين وراح ضحيته كوكبة من قادة وافراد الحزام.

وفي البيان نقلت قيادة العمالقة التعازي والمواساة باستشهاد قائد اللواء الرابع دعم وإسناد، العميد هدّار الشوحطي، برصاص قناص حوثي في جبهة الحد بيافع، وكوكبة من جنود الحزام الأمني بهجوم إرهابي لتنظيم القاعدة الإرهابي على نقطة للحزام الأمني في مديرية أحور بمحافظة أبين .

النص:- بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا).. إذ تدين قيادة ألوية العمالقة حادثتي اختراق مليشيات الحوثي للهدنة وقنص القائد البطل العميد هدّار الشوحطي ، والهجوم الإرهابي الغادر والجبان للعناصر الإرهابية على نقطة الحزام الأمني في أحور، والذي راح ضحيته كوكبة من من قادة وأفراد الحزام الأمني؛ فإننا نشاطر أهالي ومحبي الشهداء أحزانهم ومصابهم الجلل.

لقد كان الشهيد هدّار الشوحطي قائداً فذّاً شجاعاً لا يُشقُّ له غُبار، يتقدم صفوف مقاتليه في جبهات القتال للدفاع عن حياض الوطن، وكان له دوراً كبيراً في تحرير العاصمة عدن ومحافظة لحج.

كما كان لكوكبة شهداء جنود الحزام الأمني دوراً كبيراً وتضحيات جسام، في تطهير محافظة أبين من فلول الشر والجماعات الإرهابية، وبذلوا الغالي والنفيس لأجل تثبيت الأمن والإستقرار في محافظة أبين الأبيّة.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يوسع مدخلهم، ويغسلهم بالماء والثلج والبرد، وأن يبدلهم دياراً خيراً من ديارهم، وأن يلهمنا وأهاليهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قيادة ألوية العمالقة الجنوبية القائد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي نائب رئيس المجلس الرئاسي