شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من وزارة الداخلية على الهجوم الإرهابي بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علقت وزارة الداخلية اليمنية على الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب وكالة سبأ الرسمية فقد : نعت وزارة الداخلية أفراد الحزام الأمني الذين استشهدوا فجر اليوم بمديرية احور محافظة ابين في عملية ارهابية، اسفر عنها استشهاد ٢١ جندياً من افراد الحزام الامني واصابة 7 اخرين .. فيما قتل ثمانية من العناصر الإرهابية.

وأكدت الوزارة انها لن تالوا جهدا في الوصول الى من يقف خلف العملية الاجرامية.. موجهة الأجهزة الأمنية باليقظة والتوحد في مواجهة العناصر الإرهابية ،وتكثيف التحريات والمتابعة لضبط جميع العناصر الإرهابية ومن يأويها.

وحذرت وزارة الداخلية كل من يعمل على إيواء تلك العناصر والتستر عليها من المساءلة القانونية .. مشددة على تعزيز التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن التحركات المشبوه في المحافظات المحررة حتى تتمكن الأجهزة الامنية من محاربة الارهاب والتطرف.

واكدت ان هذه الأعمال الإرهابية تؤكد حالة التماهي والتخادم الحاصل بين العناصر المتطرفة وميليشيات الحوثي الإرهابية.