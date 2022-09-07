شكرا لبحثكم عن خبر الإتفاق على عودة دولة الجنوب كاملة السيادة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب الناشط الجنوبي عبدالكريم مقرم على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء فيه "النصر قريب والبشائر كثيرة". واضاف" القوات المسلحة الجنوبية تسير وفق خطة مدروسة تراعي الواقع والشراكة مع التحالف واستمرار فرض السيطرة على الأرض". واختتم " الجنوبيين موحدين جميعاً خلف هدف واحد، ولم يختلفوا يوماً على عودة الجنوب دولة مستقلة كاملة السيادة.

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